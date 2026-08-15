Así será la hoja de ruta de la reconstrucción del Gobierno de Abelardo De La Espriella tras el terremoto que sacudió a Colombia

Sin esperar un solo segundo de más, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella comenzó a trabajar en la reconstrucción de las ciudades más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto.

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El mandatario no ha escatimado esfuerzos para recorrer varias veces los barrios de Quibdó, capital del departamento del Chocó; Pereira, en Risaralda; Cali, en el Valle del Cauca; Manizales, en Caldas, y varios municipios aledaños, con el objetivo de evaluar los daños para encaminar el plan de reconstrucción.

De acuerdo con lo que ha manifestado el presidente Abelardo De La Espriella, su administración ejecutará un plan Marshall, que tendrá tres pilares para su ejecución, el cual se traduce en uno de los más grandes desafíos que deberá asumir su Gobierno de manera temprana.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda. Foto: COLPRENSA

Frente a esa estrategia, los gremios de la construcción, como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), serán aliados clave para agilizar la reconstrucción. Representantes de ambas entidades participaron en una reunión con el presidente De La Espriella en el Palacio de San Carlos.

“Teniendo en cuenta la afectación que han sufrido tantas viviendas por cuenta del terremoto, convoqué a las empresas más importantes de la construcción en Colombia. También a los gremios que forman parte del sector. Este es un momento histórico que requiere el concurso de todos los colombianos”, dijo el presidente luego de la reunión de alto nivel con el sector de la construcción.

La ciudad de Pereira fue una de las más afectadas con el terremoto del pasado lunes 10 de agosto. Foto: Colprensa

Por ejemplo, la CCI ya diseñó una hoja de ruta para apoyar la atención de la emergencia. Junto con Camacol, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, entre otras entidades, conformó un comité técnico encargado de revisar y evaluar las edificaciones, identificar riesgos y formular recomendaciones.

La presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura, María Consuelo Araújo, priorizó el llamado que hizo el mandatario colombiano para atender ese desafío que afronta el país, al manifestar que el propósito de esa entidad “es el de contribuir de manera efectiva, mediante una actuación articulada con la institucionalidad y con las organizaciones que lideran la atención de la emergencia”.

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Evaluación estructural

El primer pilar del Gobierno está enfocado en evaluar el estado estructural de las edificaciones, conjuntos residenciales y otros inmuebles afectados por el terremoto. Este proceso será liderado por el Ministerio de Vivienda.

Sobre esa etapa, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, dio a conocer que la próxima semana un “ejército de profesionales” será desplegado en las zonas del país más golpeadas por el fuerte sismo, quienes tendrán la misión de levantar un diagnóstico real de cuántas casas necesitan mejoramiento y “cuántas definitivamente hay que reconstruirlas y cómo las vamos a reconstruir en dos fases: la primera está enfocada en los mejoramientos de vivienda articulados, donde todos ponen y todos ganan”.

Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

La segunda fase es el papel del sector privado, el cual será determinante en la reconstrucción. Las empresas van a trabajar de la mano con los entes territoriales, ya que las viviendas que requieran mejoramiento tendrán por parte de la administración de Abelardo De La Espriella un subsidio. Facilidad que, según Beltrán, contará con el apoyo de la banca con créditos a tasas bajas.

Otro de los grandes desafíos del Gobierno será atender a las 44.000 familias que perdieron su vivienda. La estrategia contempla programas articulados con cajas de compensación y entidades territoriales para facilitar el acceso a una solución habitacional. El ministro de Vivienda reconoció que “no es un trabajo fácil, pero cuando nos unimos, la patria milagro la podemos recuperar entre todos”.

Miembros de organismos de respuesta a emergencias —incluidos el Cuerpo de Bomberos, el Ejército de Colombia y el grupo de rescate mexicano Topos Aztecas— buscan supervivientes entre los escombros. Foto: Anadolu via Getty Images

Ayudas inmediatas

Otro de los escenarios que está atendiendo el Gobierno nacional previo a la fase de reconstrucción son las ayudas inmediatas para la población y, en ese sentido, se ha concentrado la instalación de albergues, alimentación y baños portátiles.

Además, el plan estratégico del Gobierno nacional tendrá un capítulo especial en el departamento de Chocó, en donde se registró el epicentro del terremoto en el municipio de San José del Palmar. Allí la instrucción es que la reconstrucción deberá responder a las condiciones y decisiones de las comunidades, respetando los vínculos que las familias han construido, sus historias y formas de vida.

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Pero el plan de reconstrucción también tendrá un impulso mediante las medidas administrativas derivadas de la emergencia económica declarada por el presidente Abelardo De La Espriella. Según el Ministerio del Interior, esta herramienta permitirá “asignar recursos para atender las afectaciones y priorizar, entre otras necesidades, la reconstrucción de instituciones educativas, infraestructura de la fuerza pública y estaciones de Policía”.

Esa figura, que de acuerdo a lo que señaló el presidente Abelardo De La Espriella, le permitirá crear un Fondo Milagro, el cual se encargará de canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo.

El vicepresidente, José Manuel Restrepo. Foto: ESPECIAL PARA EL PAIS CALI

Para el Gobierno, el paquete de medidas que se ha anunciado busca también una reactivación económica que estimule la inversión, “reduzca los obstáculos para el desarrollo de proyectos y genere más empleos en las zonas afectadas”, reiteró el mandatario colombiano, insistiendo en el propósito de la declaratoria de emergencia.

Finalmente, sobre las ayudas humanitarias, desde la Cancillería se expresó que no se ha rechazado a ningún país que quiera apoyar a Colombia por ideologías políticas.

La primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, reveló que se han gestionado más de 1.500 toneladas de ayudas humanitarias para las regiones más afectadas por el terremoto.