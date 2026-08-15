Jorge Laverde, nuevo contralor general, promete una lucha frontal contra la corrupción. Esta es su estrategia

SEMANA: ¿Cómo logró ser elegido con 269 votos?

JORGE LAVERDE: Estos 269 votos no son producto de transacciones ni de acuerdos. Logramos configurar esta mayoría histórica escuchando a cada bancada y presentando un proyecto serio, técnico y profundamente humano. Propusimos una Contraloría que no se quede encerrada en los escritorios de Bogotá, sino que salga a los territorios a cuidar los recursos de la gente.

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SEMANA: ¿Dónde será su posesión?

J.L.: Como hombre de provincia que ama profundamente sus raíces, mi gran anhelo es que la posesión se pueda realizar en mi tierra natal, en el municipio de La Dorada, Caldas, si así el señor presidente de la república lo permite en el marco de sus atribuciones.

Jorge Eliécer Laverde Vargas aseguró que en su nuevo cargo tendrá tres grandes prioridades con un sentido profundamente humano. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: ¿Cuándo se inicia el empalme?

J.L.: De inmediato. He dispuesto un equipo de trabajo de las más altas cualidades técnicas y humanas para revisar a fondo el estado de la entidad. Analizaremos los procesos de auditoría en curso, las alertas de responsabilidad fiscal y la infraestructura tecnológica para garantizar que la transición sea impecable y la vigilancia de los recursos no se detenga.

SEMANA: ¿Cuáles serán las prioridades de su gestión?

J.L.: Tendrá tres grandes prioridades con un sentido profundamente humano. Llegar al territorio: descentralizar la Contraloría para vigilar los recursos en las regiones más olvidadas. Control preventivo y tecnología: actuar antes de que el dinero se pierda, apoyándonos en herramientas digitales e inteligencia artificial. Rescate de obras e integración ciudadana: que la gente sea la principal veedora y que las obras inconclusas se entreguen para el servicio de las comunidades.

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SEMANA: Ha hablado del uso de la IA para el control preventivo. ¿Cómo es eso?

J.L.: El control fiscal tradicional ha sido como una autopsia: llegaba cuando el daño ya estaba hecho y el dinero había desaparecido. Usar inteligencia artificial y analítica de datos nos permite cruzar información en tiempo real sobre contratación, presupuestos y facturación. Con esto generamos alertas tempranas que nos advierten sobre irregularidades antes de que se giren los fondos, protegiendo preventivamente el dinero que les pertenece a los colombianos.

SEMANA: ¿Cómo acabar con los denominados elefantes blancos?

J.L.: Son monumentos a la desidia que duelen profundamente porque representan escuelas que no se abrieron o centros de salud que nunca atendieron a un enfermo. Acabarlos requiere voluntad y presencia en el territorio. Fortaleceremos el acompañamiento técnico y preventivo para sentar a la misma mesa a contratistas, mandatarios y ciudadanía, destrabando los proyectos o aplicando sanciones severas a quien le falle a la gente.

Jorge Eliécer Laverde fue elegido como nuevo Contralor de la República. Foto: El País

SEMANA: ¿Puede garantizar que vigilará con rigor el uso de los recursos públicos?

J.L.: Se lo garantizo con el corazón y con mi trayectoria. No habrá persecución ni sesgos políticos de ningún tipo, porque la justicia fiscal no puede ser utilizada como un garrote. Pero que nadie se confunda: seré inflexible e implacable contra la corrupción. El dinero público es sagrado porque detrás de cada peso hay una familia esperando agua potable, salud o educación. Quien tome esos recursos responderá con todo el rigor de la ley y su propio patrimonio.

SEMANA: ¿Quién será su vicecontralor?

J.L.: Una persona de profundas calidades humanas, intachable, ética y con un perfil técnico en derecho público y control fiscal. Estamos evaluando las hojas de vida para conformar un equipo del más alto nivel.

SEMANA: ¿Cómo vigilará el Fondo Milagro, que adelantará la reconstrucción por el terremoto?

J.L.: Las tragedias no se pueden convertir en oportunidad para la corrupción. Desplegaremos una unidad especial de seguimiento en la zona de desastre, con auditores en terreno y trabajando de la mano con las veedurías ciudadanas y las familias afectadas. Vigilaremos cada peso desde la asignación presupuestal hasta que la última vivienda o vía sea entregada a la comunidad.

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SEMANA: Ecopetrol es señalada de ser foco de corrupción. ¿Qué hará?

J.L.: Ecopetrol es el patrimonio más valioso de los colombianos y hay que cuidarlo. Si existen indicios de irregularidades, no me temblará la mano para ordenar auditorías de la mayor profundidad. Revisaremos la contratación, la ejecución presupuestal y las decisiones de inversión.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con las investigaciones por el saqueo a la UNGRD?

J.L.: Lo ocurrido en la UNGRD es una afrenta a la dignidad de las víctimas en Colombia. Vamos a continuar y acelerar los procesos de responsabilidad fiscal en curso, profundizando las investigaciones y asegurando embargos preventivos para recuperar el patrimonio robado al Estado. Articularemos esfuerzos con la Fiscalía y la Procuraduría para que haya sanciones ejemplares.

Jorge Eliécer Laverde Vargas, llega como nuevo contralor. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: ¿Vio todo el asunto de los contratos de Verónica Alcocer con el Estado? ¿Qué pasará?

J.L.: Frente a la vigilancia de los recursos públicos, no existen fueros especiales ni nombres propios que detengan el control fiscal. Respecto a la contratación señalada, se adelantarán auditorías especiales con equipos interdisciplinarios para revisar minuciosamente cada contrato, su ejecución, idoneidad y su justificación presupuestal. Evaluaremos todo con absoluto rigor técnico, documental e imparcial, garantizando que donde haya un peso público habrá lupa y transparencia.