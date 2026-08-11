El Nuevo Liberalismo anuncia su apoyo a Jorge Laverde en la carrera por la Contraloría General, al igual que otros partidos

El Nuevo Liberalismo expidió un comunicado donde dio a conocer que respaldará a Jorge Laverde para la elección del contralor que se hará este miércoles, 12 de agosto.

Elección del contralor general se mantiene para el 12 de agosto; estas son las razones por las que no se puede aplazar la sesión

Esta decisión se da a conocer después de que el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, la U y Cambio Radical conformaron una mayoría para elegir a Laverde.

“La bancada del Nuevo Liberalismo en el Congreso de la República informa a la opinión pública que, por unanimidad, respalda la candidatura del doctor Jorge Eliécer Laverde Vargas para el cargo de Contralor General de la República”, dijo esta colectividad.

La elección está programada para el 12 de agosto a las 9:00 de la mañana, hora donde el Congreso pleno se reunirá para adelantar la sesión.