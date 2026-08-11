Miguel Gómez, minHacienda, confirma que el Gobierno de Abelardo De La Espriella declarará la emergencia económica

En las próximas horas de este martes, 11 de agosto, o a más tardar el miércoles 12 de agosto, el Gobierno de Abelardo De La Espriella declarará la emergencia económica tras el terremoto ocurrido en el país, que ha afectado gravemente varias regiones, con víctimas fatales y damnificados.

La confirmación la hizo Miguel Gómez, ministro de Hacienda, durante la sesión de las comisiones económicas conjuntas en el Congreso de la República, donde se inició el trámite del proyecto de presupuesto 2027. Sin embargo, la atención de los parlamentarios está centrada en una propuesta para devolver el proyecto a la cartera que dirige Gómez.

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Esto ocurre en un contexto en el que la carta financiera para el próximo año fue radicada en el Legislativo por el Gobierno saliente, mientras varias voces advierten sobre posibles vulneraciones del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

En la sesión de las comisiones económicas conjuntas en el Congreso de la República, se inició el trámite del proyecto de presupuesto 2027. Foto: Congreso de la República / Youtube

Cabe recordar que la declaratoria de emergencia económica y social se justifica cuando se presenta un hecho sobreviniente, como ocurre en este caso, por lo que no habría lugar a que la medida fuera objetada, como ocurrió en la primera ocasión en la que el Gobierno Petro acudió a una figura similar. En la segunda ocasión, la medida sí prosperó.

La emergencia económica se justifica cuando una catástrofe puede afectar el orden económico y social del país. En ese caso, los gobiernos acuden a esta figura para disponer rápidamente de recursos que permitan atender las necesidades urgentes de los ciudadanos afectados.