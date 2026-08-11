Así puede donar a la campaña “Colombia, un solo corazón” para colaborar con las víctimas del terremoto en Colombia

Tras el terremoto de magnitud 7.4 que afectó el territorio nacional, el Gobierno encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella habilitó los medios oficiales de recolección de donaciones.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, lidera la iniciativa de solidaridad denominada “Colombia, un solo corazón”, creada con el fin de reunir aportes para las familias de los municipios más afectados.

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Esta estrategia tiene como propósito central coordinar la recepción y distribución de recursos para la población perjudicada. Las autoridades establecieron alianzas con organizaciones no gubernamentales para garantizar la trazabilidad de las entregas en las áreas donde se registraron daños en la infraestructura.

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Entidades y cuentas bancarias habilitadas

Para la recepción de los aportes económicos directos de la ciudadanía, el Gobierno nacional dispuso de tres organizaciones con sus correspondientes cuentas bancarias institucionales. Las donaciones pueden realizarse a través de las siguientes plataformas financieras autorizadas:

Fundación Colombia Luz y Sonrisas: NIT 9020850963, cuenta de ahorros del Banco de Bogotá número 125128462.

NIT 9020850963, cuenta de ahorros del Banco de Bogotá número 125128462. Corporación Organización El Minuto de Dios: NIT 860.010.371-0, cuenta de ahorros del Banco Davivienda número 004000240970.

NIT 860.010.371-0, cuenta de ahorros del Banco Davivienda número 004000240970. Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco): NIT 900326456-1, cuenta corriente número 15264342372 y llave Bre-B 0090989753.

En una emergencia no hay espacio para intermediarios improvisados ni colectas politiqueras.



Si quiere ayudar a las víctimas del terremoto, hágalo por los canales, cuentas y centros de acopio oficialmente habilitados por el Pte. @ABDELAESPRIELLA.



La solidaridad merece… pic.twitter.com/uGRNaKKGt5 — Miller Soto (@millersoto) August 11, 2026

Respecto a la coordinación de estas donaciones en los territorios golpeados por la emergencia, la Presidencia de la República indicó: “Nuestros hermanos damnificados por el sismo no están solos; los canales bancarios han sido activados para movilizar la ayuda de manera directa”.

Participación de organizaciones sociales en la campaña

La iniciativa cuenta con el respaldo de agrupaciones comunitarias y movimientos sociales vinculados a la recolección de insumos. Entre las organizaciones aliadas figuran Las Tigresas de la Patria y Tigresas Moviéndose con Corazón, entidades que colaboran en la logística publicitaria y operativa en las ciudades principales.

Las entidades de socorro reiteraron el llamado a utilizar exclusivamente los números de cuenta informados por el despacho gubernamental. El Gobierno nacional mantendrá el monitoreo sobre la recepción de los fondos para acelerar el envío de asistencia a las comunidades golpeadas por el evento telúrico.