Esperanza en Cali: rescataron a Diana, la mujer que estuvo 30 horas bajo los escombros

La historia de Diana conmueve a los colombianos. Ella estuvo atrapada bajo escombros en Cali y esperó 30 horas para ser rescatada.

El alcalde Alejandro Eder hizo pública la historia: “Colombianos, ella es Diana. Estamos muy cerca de rescatarla. Todas sus oraciones con ella”.

Su mamá, aferrada a la oración, siguió las labores de rescate y contó los minutos para volver a abrazarla: “Ya lleva un día completo ahí”, dijo.

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Diana fue localizada por un equipo de los Bomberos de Bogotá. Salió de los escombros al mediodía de hoy y está consciente.

“Ella ya está canalizada, está estable, ella sale de ahí, no se preocupe. Nosotros no nos vamos hasta que no saquemos a las personas”, le comentó un socorrista a su madre.

A su vez, el alcalde le reiteró que no se iba a descansar hasta rescatar a Diana y a cada uno de los caleños que se mantienen bajo los escombros. “Mucha oración y fuerza para las familias. ¡No vamos a parar!”, dijo.

Eder confirmó su rescate: “Gracias a Dios, a todos los organismos y voluntarios, Diana ya fue rescatada”. A su salida de los escombros, la ciudadanía la recibió entre aplausos. Aumentó la fe en la ciudad.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también celebró la noticia: “¡Rescatada Diana con vida! El equipo de Bomberos de Bogotá, en coordinación con Bomberos de Cali, rescató con vida a Diana, después de varias horas de haber identificado dónde estaba y de haberla liberado en una compleja operación”.

Gracias a Dios, a todos los organismos y voluntarios, Diana ya fue rescatada!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #CaliYElValleSomosTodos pic.twitter.com/v2VGUafJBZ — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

Cali vive horas de angustia. La Alcaldía informó que, hasta ahora, 96 personas han perdido la vida. Además, 949 heridos son atendidos en centros médicos de la capital del Valle del Cauca.

Asimismo, 45 estructuras tienen colapso total o parcial; 239 personas están atrapadas en la infraestructura; 86 personas han sido rescatadas; y 93 edificios y viviendas tienen daños parciales.

“En Cali no paramos. Estamos al frente de la emergencia y vamos a recuperar nuestra ciudad. Todo el gabinete tiene una sola prioridad: atender a los caleños, acelerar la respuesta y garantizar que cada capacidad del Distrito esté puesta al servicio de la emergencia”, dijo el mandatario local.