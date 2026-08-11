“Una operación compleja”: alcalde de Bogotá celebra rescate de Diana Marcela Troncoso, 30 horas después del terremoto en Cali

Hay júbilo en Cali por el rescate con vida de otra persona en medio de los escombros de un edificio colapsado tras el terremoto del lunes, 10 de agosto, en Colombia.

Se trata de la médica Diana Marcela Troncoso, quien permaneció 30 horas bajo las ruinas del edificio Torres del Limonar, donde vivía con su familia.

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El rescate fue obra del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que trabaja en coordinación con sus compañeros de Cali, para salvar más vida en esa zona de Capri, en el sur de la capital del Valle.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la labor de los 62 rescatistas enviados para apoyar las labores.

Terremoto en Cali, edificio Torres del Limonar en el sur de la ciudad, con magnitud 7.2 de escala de Richter, epicentro en San José del Palmar en Choco, Foto José L Guzmán. El País. Foto: José Luis Guzmán. El País

“¡Rescatada Diana con vida! El equipo de @BomberosBogota, en coordinación con @BomberosCali119, rescataron con vida a Diana, después de varias horas de haber identificado dónde estaba y de haberla liberado en una compleja operación. Una buena noticia en medio de la tragedia", dijo.

Al rescate de Diana se le suma también el de Carlos Esteban Rebolledo, recuperado con vida unas horas antes.

¿Quién es Diana Marcela Troncoso, la médica rescatada de los escombros 30 horas después del terremoto en Cali?

“La solidaridad y el trabajo en equipo salvan vidas. Desde ayer, el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de @BomberosBogota ha trabajado sin descanso en Cali. Esta madrugada, sobre las 3:57 am, lograron rescatar con vida a un hombre de 35 años de los escombros. Carlos Esteban Rebolledo, el paciente rescatado, tiene algunas lesiones leves y está recibiendo la atención correspondiente pero está fuera de peligro. Cada minuto cuenta y toda la ayuda es necesaria”, dijo el alcalde.

Álvaro Troncoso, papá de Diana, contó cómo sorprendió el terremoto a su familia.

“Ella estaba en vacaciones, fuimos con mi esposa y mi suegro a llevarlos al médico”, dijo a Blu radio.

Diana espera ser rescatada en Cali. Foto: Alejandro Eder, alcalde de Cali.

“Cuando hice la u en la carrera 72, no vi el edificio, uno siempre lo veía, el edificio se derrumbó y ahí empezó el terror más grande para nosotros, encontrarla es un milagro”, manifestó.

Alejandro Éder, alcalde de Cali, también se pronunció sobre el rescate de Diana. “Gracias a Dios, a todos los organismos y voluntarios, Diana ya fue rescatada!!!”, dijo.

Esperanza en Cali: rescataron a Diana, la mujer que estuvo 30 horas bajo los escombros

El terremoto, de 7,4 en la escala de Richter y con epicentro en San José del Palmar, deja un saldo parcial de 181 personas fallecidas en Cali, Quibdó, Pereira, Manizales y otras poblaciones del país.