Periodista Carlos Aponte vive el terremoto desde el otro lado: sus padres y sobrina están atrapados bajo los escombros

La tragedia de Cali ha golpeado a muchas personas como al periodista Carlos Aponte, quien durante años ha estado cubriendo noticias de todos los aspectos, pero hoy se encuentra del otro lado, del de los afectados, tras el fuerte terremoto que sufrió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto. Ahora, sus padres y su sobrina de 10 años de edad se encuentran atrapados bajo los escombros de uno de los tantos edificios que colapsaron.

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En diálogo con Blu Radio, Aponte contó que la menor de edad estaba desde el pasado domingo al cuidado de sus abuelos. Estas tres personas estarían refugiadas en uno de los baños del apartamento antes de que el edificio colapsara.

“Nosotros somos una familia relativamente pequeña, pero somos muy unidos. Mi hermana, el día domingo, había dejado a mi sobrinita de 10 años con mis papás. Son dos personas mayores, acababan de cumplir incluso casi 51 años de matrimonio y estaban haciendo sus labores de abuelos, cuidándola”, relató el periodista.

Asimismo, el comunicador dio a conocer que en la zona donde se encuentran sus seres queridos hay bastantes escombros, por lo que es necesaria su remoción.

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“Parece que ellos se meten en el baño que queda al fondo y lo que nos dicen es que la caída del edificio se da hacia la zona del apartamento de nosotros. Entonces, eso ha generado que muchas estructuras y vigas no permitan que estas personas que están haciendo esta gran labor puedan llegar a ellos”, explicó.

En medio de las labores de rescate, Aponte dio a conocer que utilizaron cámaras térmicas, lo que le dio esperanza de encontrarlos con vida.

“He visto registros de cámaras térmicas donde aparecen tres cuerpos con vida y aparecen otras dos manchitas que parecen ser las mascotas. Parece ser que ellos lograron refugiarse con ellos. Nos han dicho que no hemos perdido la esperanza de que están con vida y estamos esperando y confiando en Dios”, manifestó.

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Asimismo, envió un mensaje a todas las personas que le han ayudado en medio de la emergencia: “Agradecerles a todos los medios de comunicación, a todas estas personas que se han sumado, a los vecinos, a toda la gente que ha puesto el corazón en esto. Es una situación bastante lamentable para nuestra familia”.

Finalmente, recordó: “Yo era el que preguntaba antes y ahorita me están preguntando. Cuando uno está de este lado es muy duro porque ya son los de uno y uno nunca quiere eso. Lo único que quiero expresarle a la ciudadanía y al país es que, en estos momentos, tenemos que ser solidarios y abrazarnos”.