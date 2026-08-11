El terremoto que estremeció a Colombia en la mañana del 10 de agosto dejó graves daños en la infraestructura de varias regiones del país, especialmente en ciudades como Cali, Manizales y Pereira, así como en el departamento de Chocó. El fuerte movimiento telúrico provocó el colapso de viviendas y edificaciones, además de dejar un elevado número de víctimas mortales.

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Sin embargo, la tragedia no solo golpea a quienes perdieron a sus seres queridos. También mantiene en vilo a las familias que, horas después del desastre, continúan sin tener noticias de sus familiares. Los derrumbes de algunas estructuras dejaron a varias personas atrapadas bajo los escombros, mientras los organismos de emergencia adelantan labores de búsqueda y rescate.

En medio de esta incertidumbre, familiares y allegados han recurrido a las redes sociales y a diferentes medios de comunicación para pedir ayuda y obtener información que permita establecer el paradero de sus allegados.

Uno de estos casos es el de José Fernando Patiño, expresentador de Noticias Caracol, quien permanece en una intensa búsqueda para encontrar a su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años.

Este es el hombre al que están buscando en Cali. Foto: Suministrada

El adulto mayor se encontraba en el edificio Torres del Limonar, ubicado en la carrera 72 # 10 Bis-21, cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. De acuerdo con lo explicado por su hijo a SEMANA, la edificación resultó gravemente afectada y, según los reportes conocidos hasta el momento, habría colapsado por completo.

La situación ha generado una profunda angustia entre sus familiares, quienes aún desconocen cuál es su estado. La búsqueda se ha extendido a diferentes centros asistenciales, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

En medio de la incertidumbre, José Fernando Patiño entregó un desgarrador testimonio durante una entrevista realizada por la periodista de Noticias RCN Rossy Lemos. Con una fotografía reciente de su padre, explicó algunas de las características que podrían ayudar a identificarlo y relató las dificultades que han enfrentado para encontrarlo.

“Mi papá se llama Darío Patiño Rivera, 78 años. En esta foto pueden ver, es la más reciente. Una persona que tiene un lunar en la axila izquierda. En la mañana nos dijeron que lo habían sacado de acá y ahora en el PMU nos dijeron que había sido una falsa alarma. Buscamos por todos los centros asistenciales y no hemos encontrado a mi padre. Aquí voy a estar esperando alguna señal de mi padre. Si ustedes saben algo, se los agradezco muchísimo”, manifestó en medio de lágrimas.

Durante la entrevista, Rossy Lemos también rompió en llanto ante la angustia del hombre y la difícil situación que atraviesan quienes permanecen en los alrededores de las zonas afectadas.

En distintos puntos del país, familiares han difundido fotografías, nombres y características particulares de las personas que permanecen desaparecidas. Esta información resulta fundamental para facilitar su identificación y apoyar las labores de los organismos de socorro.