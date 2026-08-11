El cantante colombiano Ryan Castro y el futbolista español Lamine Yamal anunciaron la coordinación de acciones de asistencia humanitaria destinadas a las comunidades impactadas por la reciente emergencia en el país.

La iniciativa consiste en el transporte aéreo de insumos de primera necesidad hacia Cali y el departamento del Chocó, sumado a la habilitación de canales digitales para canalizar aportes económicos e información sobre damnificados.

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El artista antioqueño dispuso de la infraestructura logística con la que traslada sus giras musicales para movilizar recursos en respuesta a la contingencia nacional. La operación contempla el envío de tres aeronaves privadas con carga humanitaria.

El primer vuelo despegó con destino al departamento del Valle del Cauca para abastecer los puntos de atención en Cali. Adicionalmente, el equipo de trabajo del cantante programó el envío posterior de dos aviones hacia el Chocó, una de las zonas del litoral pacífico que presenta mayores complicaciones de accesibilidad geográfica y requerimientos de atención prioritaria.

Esta movilización cuenta con el respaldo de la empresa privada y diversas organizaciones que se sumaron a la recolección de suministros.

A través de un video publicado en sus perfiles oficiales, Ryan Castro explicó el alcance de la estrategia desde Barcelona, España, lugar donde se encontraba por compromisos profesionales previos al evento sísmico. En el video, el artista aparece junto al atacante del F. C. Barcelona, Lamine Yamal, quien estuvo recientemente de visita en territorio colombiano.

En su intervención, Castro señaló: “Ponemos mis redes sociales a toda la disposición de la gente para ayudar, tenemos unos links donde la gente puede donar dinero y todo totalmente confiable, estamos volando todos los aviones con las compañías que nosotros volamos siempre para que lleguen a los lugares afectados”.

Por su parte, el deportista español transmitió un mensaje de respaldo dirigido a la población afectada: “Mucha fuerza a todo el pueblo colombiano, la verdad que es una pena lo que ha pasado, pero bueno, mandándoles todo nuestro apoyo para que los ayuden lo más que puedan y espero que todos estén con bien”.

Más allá de la entrega de asistencia material, el cantante urbano transformó sus perfiles públicos en canales de interacción directa para la atención de la coyuntura. Castro solicitó a sus seguidores utilizar las casillas de comentarios para reportar sectores que aún permanezcan incomunicados, personas que requieran rescate o familias con necesidades urgentes de alimentación y cobijo.

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El objetivo de esta medida es recopilar datos para canalizar la atención de brigadas en el terreno e identificar focos críticos que requieran la presencia de cuerpos de socorro o asistencia privada.

Hasta el momento, la logística privada del artista continúa ejecutando los cronogramas de vuelo estipulados para garantizar la entrega de la carga en los centros de acopio regionales de Cali y el Chocó.