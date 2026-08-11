Rossy Lemos, presentadora de ‘Noticias RCN’, tomó decisión tras devastador terremoto que golpeó a Colombia; hizo llamado: “No podía”

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto también provocó fuertes efectos en Quibdó, Chocó, donde varias edificaciones resultaron afectadas por la intensidad del movimiento.

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Entre las personas que evidenciaron las consecuencias del sismo estuvo Rossy Lemos, presentadora de Noticias RCN, quien utilizó sus redes sociales para mostrar las condiciones en las que quedó su vivienda después del temblor.

A través de una publicación en Instagram, la periodista compartió un video en el que se observan grandes grietas, desprendimientos y daños en diferentes paredes y sectores de la parte superior de la casa. Las imágenes permitieron dimensionar la fuerza con la que el movimiento telúrico fue percibido en la capital chocoana.

“Así quedó mi casa en Quibdó después del temblor”, escribió Lemos al acompañar el registro que publicó para sus seguidores.

Aunque mostró los daños ocasionados en su vivienda, la presentadora también aprovechó la publicación para entregar un mensaje de tranquilidad. Según explicó, sus familiares se encuentran bien y a salvo, pese a las afectaciones materiales que dejó el terremoto.

El registro generó reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación por lo ocurrido y enviaron mensajes de solidaridad ante los daños que dejó el fuerte movimiento sísmico.

No obstante, este 11 de agosto, Rossy Lemos sorprendió a miles de sus seguidores con una inesperada noticia que dio, revelando la decisión que tomó en medio del panorama que atraviesa el país.

La famosa aseguró que viajaría al Chocó, debido al impacto que sufrió su tierra natal. La integrante del informativo puntualizó que compartiría todo lo que vería, dejando en evidencia las condiciones de los habitantes de dicha zona del país.

“Hoy soy periodista, sí, pero en este momento les hablo como chocoana. Estoy en el aeropuerto de Cali y voy camino a Quibdó, porque no me aguanté. Les juro que, por más compleja que sea la noticia, prefiero calmarme antes de hablar o hacer algo... pero ante uno de los hechos más impactantes de mi vida, ha sido imposible. Desde que comenzó esta pesadilla he hecho mi trabajo en Cali, en las zonas más afectadas, recorriendo lo que ha pasado”, dijo.

En el post, donde se le ve llorando, la reconocida comunicadora aseguró que quiso ir a este lugar, ya que sentía que era lo que correspondía para dar visión a quienes habitaban este lugar y no recibían ayudas.

“Pero cada vez que me llega un reporte o un mensaje desde el Chocó, me parte el alma. Llegó un momento en el que entendí que no podía seguir viendo esto de lejos, y que además de contar esa historia, debía escuchar a mi gente y prestar mi voz para su servicio”, comentó.

“Agradezco profundamente a quienes se han preocupado, la solidaridad ha sido indescriptible. Voy a tratar de mostrarles lo que está pasando, pero sobre todo lo que se necesita”, agregó.

Sin embargo, sí fue clara en una petición, haciendo un llamado a quienes ayudaban solo cuando era coyuntura, y luego se les olvidaba.

“Quiero pedirles un solo favor: que esta solidaridad no dure lo mismo que duró una noticia. Llegará el momento en el que las cámaras se apaguen y la emergencia deje de ser tendencia, ahí es donde hasta ahora empieza a reconstruirse para algunas personas”, afirmó.