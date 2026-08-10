Presentadora de ‘Noticias RCN’, Rossy Lemos, mostró su casa en ruinas tras terremoto de 7.4: “Qué duro”

El fuerte terremoto de 7.4 que sacudió Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto se sintió con fuerza en Quibdó (Chocó). Rossy Lemos, presentadora de Noticias RCN, mostró cómo quedó su vivienda allí luego del movimiento.

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Lemos, conocida por su trabajo en televisión y por su particular personalidad, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes se pueden observar grietas gigantes, desprendimientos y daños visibles en varias paredes y en la parte superior de la casa.

Todo esto la periodista lo mostró junto con el mensaje: “Así quedó mi casa en Quibdó después del temblor”.

Más allá de evidenciar los daños materiales que sufrió su hogar, Lemos buscó dar un parte de tranquilidad a sus seguidores y confirmó que sus familiares se encuentran bien y a salvo.

En su mensaje, la presentadora expresó una gran preocupación por las personas que pudieron resultar afectadas en otras zonas del país.

“Qué duro ver las consecuencias de un temblor así. Los míos están bien, pero hoy pienso especialmente en quienes resultaron afectados. Que Dios proteja a cada familia”, escribió.

Imágenes de la emergencia generada por el terremoto en el Chocó. Foto: API.

El post de la presentadora recibió rápidamente mensajes de solidaridad de varias figuras públicas, entre ellas la presentadora Alejandra Giraldo: “Rossy. Un abrazo con el alma, Dios los cuide y los llene de fuerza”; la actriz Indhira Serrano dijo: “Lo lamento mucho, Rosy, lo que pueda serte de ayuda, aquí estoy”; el cantante Karoll Márquez expresó: “¡Te mando un fuerte y cariñoso abrazo! Mucha gratitud en medio de todo esto”.

Otros seguidores también le dejaron mensajes de apoyo y solidaridad: “Te quiero, mi Rosy. Porfa, dinos todo lo que podamos hacer para ayudar”; “Mi Rosy, por fortuna los tuyos están bien. Lamento lo de la casita”; “Rosy, lo siento, reina”; “Espero que toda tu familia esté bien, mi Rosy, y fuerza para todo nuestro pueblo chocoano”.

El impacto del terremoto allí tomó especial relevancia porque el Chocó fue el departamento donde se ubicó el epicentro.

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió a las 7:34 a. m., alcanzó una magnitud de 7.4, tuvo una profundidad de 96 kilómetros y su epicentro fue establecido en San José del Palmar.

En Quibdó, las primeras horas estuvieron marcadas por reportes de daños y por la preocupación de los ciudadanos, quienes sintieron con intensidad el movimiento y comenzaron a verificar el estado de viviendas y otros espacios.