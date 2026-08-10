Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, envía mensaje tras terremoto de 7,4: “Salvar vidas y atender”

Un fuerte terremoto sacudió a los colombianos exactamente a las 7:34 a. m. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,5 y una profundidad de 96 kilómetros.

Terremoto en Colombia, EN VIVO | Transmisión de SEMANA desde Cali y Manizales

A raíz de este desastre natural, la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje de apoyo para todas las personas que resultaron afectadas.

“Nos unimos en solidaridad con todas las familias afectadas por el sismo que sacudió hoy a distintas ciudades de Colombia. En estos momentos, lo más importante es salvar vidas y atender a quienes más lo necesitan”, escribió.

Terremoto Ciudad de Manizales / 10 de agosto / Fotografo: Santiago Álvarez Foto: Colprensa / Santiago Álvarez

Además, anunció que junto a su movimiento, tomará las acciones necesarias para ayudar a la ciudadanía que se encuentra pasando por un momento difícil.

“Nuestro presidente y su equipo de Gobierno trabajan, junto con las entidades de emergencia, búsqueda y rescate, para responder de manera oportuna y llegar a las zonas afectadas”, agregó.

“También he activado mi red solidaria de apoyo nacional, Tigresas de la Patria, con puntas de acopio para recolectar ayudas humanitarias y hacerlas llegar a las familias que hoy enfrentan momentos de dificultad”, sumó.

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, se pronunció tras fuerte terremoto. Foto: Instagram: @analu_pineda

Con una gran empatía, la primera dama aseguró que la nación se une en este momento de tragedia para apoyar a las víctimas que se encuentran atrapadas bajo los escombros, los padres de familia que no encuentran a sus hijos, a sus familiares, y para mostrar apoyo a quienes en medio del desastre natural, perdieron seres queridos.

“Chocó, Pereira, Manizales, Armenia y Cali: cuenten con nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra presencia. Colombia está con ustedes. En momentos difíciles, nos unimos como nación para tender la mano y ayudar a quienes más lo necesitan”, concluyó en su comunicado oficial.

Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda. Foto: Instagram @analu_pineda

Por su lado, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, se pronunció por la tragedia y confirmó que él mismo tomará el liderazgo de la atención que se dará.

“Me dirijo a Bogotá para concentrarse en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un puesto de mando unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas”, aseguró el mandatario de la República.

Además, el presidente envió un mensaje de apoyo a los ciudadanos: “A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, junto, a las regiones afectadas”.