Luis Díaz se pronunció por fuerte terremoto en Colombia: sentido mensaje desde Alemania

Este lunes, 10 de agosto Colombia vivió unas primeras horas del día angustiantes luego de un fuerte terremoto que se sintió a lo largo del territorio nacional.

Entre las ciudades más afectadas estuvieron Cali, Pereira y Manizales. Según los reportes oficiales ya se confirman algunas personas fallecidas y pérdidas totales de edificaciones.

Mensaje de Luis Díaz por el terremoto en Colombia Foto: IG Luis Díaz

Ante este panorama que se vive en el país, Luis Díaz como referente de la Selección Colombia fue uno de los primeros en solidarizarse con los afectados por medio de una comunicación corta en su cuenta de Instagram.

“Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia”, escribió el jugador del Bayern Múnich en su Instagram personal.

“Mi corazón y pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y proteja siempre”, agregó el que milita en Alemania.

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La FCF también publicó

Para el máximo ente del balompié colombiano también fue importante pronunciarse en medio de este momento de tristeza que viven las familias en algunas zonas del país.

Haciendo enfasis sobre los territorios más golpeados por el movimiento telúrico, escribieron: “La Federación Colombiana de Fútbol expresa su solidaridad con las comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y demás regiones del país que se han visto impactadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto”.

“Desde la FCF enviamos un mensaje de fortaleza y acompañamiento a todas las personas que han vivido esta situación, especialmente a quienes han sufrido pérdidas o afectaciones”, agregaron desde la Federación.

Dimayor suspendió fecha del FPC

Para los jugadores del Fútbol Profesional Colombiano no existen garantías para que se desarrolle la fecha del balompié que estaba prevista para este lunes, 10 de agosto.

Justo por ello fue que Dimayor determinó y comunicó que se aplazaron los partidos previstos para la tarde noche del lunes, así como también los del próximo martes.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR expresa su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico registrado durante el día de hoy en diferentes zonas del país”, inicia diciendo la entidad.

“Desde la DIMAYOR, y en representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho”, completan solidarizándose con la situación.

“Ante esta situación y considerando el bienestar y la seguridad de todos los actores que hacen parte de nuestro fútbol, la DIMAYOR ha tomado la decisión de aplazar la fecha programada para el día de hoy”, comunicaron la determinación tomada por los clubes adscritos.

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“Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programadas. Asimismo, los partidos programados para el martes se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios”, decidieron del cambio de fechas que quedó estipulado.

Por informaciones no oficiales, también se estima que algunos de esos partidos que se dice se jugarían el martes o miércoles, volverían a ser corridos ante la magnitud de la emergencia que se vive en territorio colombiano.