Se hizo oficial: echaron al primer técnico del semestre en la Liga BetPlay

Tras las primeras fechas de la Liga BetPlay 2026 II, ya se hizo oficial el primer técnico ‘descabezado’: Richard Páez fue sacado del Cúcuta Deportivo por cuenta de los malos resultados.

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La decisión se toma después de que el sábado el conjunto Motilón cayera 2-0 ante Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo, en la ciudad de Bogotá.

Con esto, el equipo quedó en la casilla 16 con tan solo un punto, que consiguió en el empate que le sacó al Bucaramanga.

La determinación de la salida del estratega venezolano se hizo oficial con un comunicado emitido durante la noche de este domingo.

“Cúcuta Deportivo Fútbol Club informa que, de común acuerdo, se ha dado por terminado el vínculo contractual con los profesores Richard Páez, Director Técnico, y Jorge Durán, Asistente Técnico del equipo profesional”, señaló.

La institución de Norte de Santander aprovechó para darle las gracias a Páez por el esfuerzo que tuvo desde el primer momento en el que llegó al banco.

“Agradecemos profundamente a ambos por haber aceptado el reto de llegar a nuestra institución, por su trabajo, compromiso y entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores”, comentó.

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“Reconocemos y respetamos su trayectoria y calidad profesional, pero sobre todo valoramos la calidad humana que siempre demostraron. Se llevan nuestro cariño, respeto y gratitud”, añadió.

Cúcuta cerró el comunicado deseándole lo mejor al técnico de cara al futuro en el ámbito profesional y personas.

“Les deseamos muchos éxitos en los caminos que emprendan y lo mejor para ellos y sus familias. Gracias, profes Richard y Jorge. Esta siempre será su casa”, concluyó.

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay 2026-II Foto: Colprensa

El venezolano alcanzó a dirigir tan solo 18 partidos en la Liga, juegos en los que consiguió tres victorias, seis empates y nueve derrotas.

En cuanto a la Copa, disputó los cuatro partidos del grupo: empató tres y perdió uno, por lo que quedó eliminado y no logró ingresar a la siguiente ronda.

Con esto, Richard Páez se convierte en el primer técnico que se va en la presente liga.