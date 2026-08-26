Así quedó la tabla del descenso tras importante triunfo del Cúcuta: cambió la zona roja

Jaime Peralta se está convirtiendo en la figura revelación de la Liga BetPlay. El delantero de 21 años venía de marcar en la victoria de Cúcuta contra Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y este martes repitió ante Alianza FC en el Estadio General Santander.

Oficial: tradicional club de la Liga BetPlay cambia de ciudad y ya tendría sede elegida para jugar

Tolima consuma el fracaso de Colombia en la Copa Libertadores: IDV de Ecuador lo eliminó en octavos

Peralta le dio dos triunfos consecutivos al cuadro motilón, que logró salir de la zona roja y cambió el panorama en la tabla del descenso.

En este momento, Boyacá Chicó y Jaguares perderían la categoría para la próxima temporada. Aunque todavía queda mucha tela por cortar, la hinchada del Cúcuta ha recuperado la ilusión tras la llegada de Nicolás Chiesa como nuevo entrenador.

El conjunto cucuteño escaló al puesto 18.º en la tabla del descenso, todavía con una diferencia marcada respecto a la posición de Alianza, Inter de Bogotá y Deportivo Cali.

Tabla del descenso de la Liga BetPlay

Tabla del descenso actualizada tras el partido de Cúcuta vs. Alianza Foto: X @josasc

Cúcuta 1-0 Alianza FC

Cúcuta Deportivo no la tuvo fácil para quedarse con los tres puntos en el General Santander. De hecho, Jaime Peralta había desaprovechado la oportunidad de ponerse adelante con un penal que mandó a las nubes sobre el minuto 27.

Tambalea el futuro de Chicho Arango en Atlético Nacional: reportan ‘bombazo’ desde Argentina

Alianza también tuvo su oportunidad desde el punto blanco. Justo antes de terminar el primer tiempo, Cristian Vergara cobró el penal para los visitantes y se encontró con las manos del arquero Federico Abadía, otra de las figuras del cuadro motilón.

El único gol del partido, obra maestra de Jaime Peralta, llegó en la segunda mitad. Tras un tiro libre desde el costado, Peralta puso el pecho y la mandó a guardar para el deleite de toda la afición rojinegra que asistió en buen número al estadio.

Alineación titular del Cúcuta Deportivo ante Alianza FC Foto: Colprensa

Nicolás Chiesa, DT del Cúcuta Deportivo, aseguró que la mayoría de cosas salieron como lo había planeado durante la semana. “Uno trata de analizar al rival, crear un plan para ayudar al equipo a tener claro qué hacer en fase defensiva, qué hacer en fase de juego... Todos los detalles que para mí merecen ayudar al equipo, tener una identidad, tener una impronta”, explicó el estratega argentino.

“Sobre todas las cosas han entendido el mensaje desde que llegué. Han dado una predisposición, un hambre, una voluntad, unas ganas de salir adelante. Se los agradezco porque yo vine acá por este grupo de futbolistas y entendíamos que había jugadores para lograr grandes cosas junto con ellos”, declaró Chiesa.

El ideal hubiera sido conseguir la ventaja rápido con el penal desperdiciado por Peralta; sin embargo, los planes no cambiaron. “Los partidos tienen episodios, situaciones y el equipo mostró una gran valentía para reponerse. En el entretiempo nos propusimos salir a buscar el partido, logramos el gol y nos faltó un poquito de energía para salir a buscar el segundo”, analizó.