La tabla de la Liga Betplay tras el terremoto en Colombia: Águilas Doradas, Llaneros y Cúcuta mueven posiciones

El fútbol colombiano comienza una nueva etapa luego del terremoto en Colombia. El país cambió su mirada totalmente y la Dimayor y los 36 clubes adscritos no fueron la excepción y los torneos tuvieron que paralizarse para atender la emergencia.
Varios equipos en las diferentes regiones de Colombia se colocaron la 10 y armaron logística para que hinchas y demás habitantes en sus regiones llevaran los insumos y las ayudas para atender a las ciudades afectadas.
Cali, Pereira y Manizales, más sus municipios cercanos, sintieron el fuerte terremoto que dejó a muchos colombianos en difícil situación.
Una semana completa duró el fútbol colombiano detenido hasta que este 19 de agosto se reanudaron las actividades con dos partidos. Uno de ellos en el estadio Cincuentenario de Medellín y el otro en el General Santander en la capital de Norte de Santander.
El primero en entrar en acción fue Águilas Doradas en la capital de Antioquia, pues enfrentó la visita de Llaneros de Villavicencio y quedó un empate 1-1. Joel Contreras abrió el marcador para el club de los Llanos Orientales, mientras que Ricardo Márquez de penalti dejó la igualdad en la pizarra y un punto para cada uno. Correspondía a la cuarta fecha de la Liga Betplay.
Luego, en juego de la segunda fecha, el turno fue para el Cúcuta Deportivo, que la pasó muy mal en condición de local y se vio sorprendido por el Internacional de Bogotá en el General Santander. Un gol de Cristian Dájome de penalti abrió el marcador, pero en el 90+9, Carlos Rentería dio el 1-1 de forma agónica.
De esta manera, Llaneros de Villavicencio hasta ahora sorprende y está en la zona alta de la tabla tras el empate en Medellín, Águilas Doradas también sigue en el grupo de los ocho, mientras que Inter de Bogotá y Cúcuta se mueven en la zona media.
Programación de la Liga Betplay
Fecha 6
Viernes, 21 de agosto
- Jaguares vs. Boyacá Chicó | Hora: 4:05 p.m (COL) - Estadio Jaraguay
- Alianza FC vs. Deportivo Pereira | Hora: 7:30 p.m (COL) - Estadio Armando Maestre
Sábado, 22 de agosto
- Águilas Doradas vs. Millonarios | Hora: 2:00 p.m (COL) - Estadio Cincuentenario
- Deportes Tolima vs. Bucaramanga | Hora: 4:05 p.m (COL) - Estadio Murillo Toro
- Santa Fe vs. América de Cali | Hora: 6:10 p.m (COL) - Estadio El Campín
- Independiente Medellín vs. Cúcuta | Hora: 8:15 p.m (COL) - Estadio Atanasio Girardot
Domingo, 23 de agosto
- Fortaleza vs. Atlético Nacional | Hora: 2:00 p.m (COL) - Estadio de Techo
- Deportivo Pasto vs. Llaneros | Hora: 4:05 p.m (COL) - Estadio Departamental Libertad
- Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá | Hora: 6:10 p.m (COL) - Estadio Palmaseca
- Junior vs. Once Caldas | Hora: 8:15 p.m (COL) - Estadio Romelio Martínez
Fecha 7
Martes, 25 de agosto
- Cúcuta vs. Alianza FC | Hora: 8:00 p.m (COL) - Estadio General Santander
Miércoles, 26 de agosto
- Boyacá Chicó vs. Fortaleza | Hora: 4:00 p.m (COL) - Estadio La Independencia
- América de Cali vs. Junior | Hora: 6:20 p.m (COL) - Por definir
- Atlético Nacional vs. Deportivo Cali | Hora: 8:30 p.m (COL) - Estadio Atanasio Girardot
Jueves, 27 de agosto
- Llaneros vs. Millonarios | Hora: 6:10 p.m (COL) - Estadio Belo Horizonte
- Internacional de Bogotá vs. Deportivo Pasto | Hora: 8:15 p.m (COL) - Estadio de Techo
Fecha 8
Sábado, 29 de agosto
- Jaguares vs. América de Cali | Hora: 4:35 p.m. (COL) - Estadio Jaraguay
- Junior vs. Santa Fe | Hora: 6:30 p.m. (COL) - Estadio Romelio Martínez
- Alianza FC vs. Atlético Nacional | Hora: 8:30 p.m. (COL) - Estadio Armando Maestre
Domingo, 30 de agosto
- Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó | Hora: 2:00 p.m. (COL) - Estadio Cincuentenario
- Independiente Medellín vs. Llaneros | Hora: 4:10 p.m. (COL) - Estadio Atanasio Girardot
- Millonarios vs. Internacional de Bogotá | Hora: 6:15 p.m. (COL) - Estadio El Campín
- Deportes Tolima vs. Cúcuta | 8:20 p.m. (COL) - Estadio Murillo Toro
Lunes, 31 de agosto
- Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira | 6:00 p.m. (COL) - Estadio Departamental Libertad
- Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga | 8:05 p.m. (COL) - Estadio Palmaseca
Martes, 1 de septiembre
- Fortaleza vs. Once Caldas | 8:00 p.m. (COL) - Estadio de Techo