La tabla de la Liga Betplay tras el terremoto en Colombia: Águilas Doradas, Llaneros y Cúcuta mueven posiciones

El fútbol colombiano comienza una nueva etapa luego del terremoto en Colombia. El país cambió su mirada totalmente y la Dimayor y los 36 clubes adscritos no fueron la excepción y los torneos tuvieron que paralizarse para atender la emergencia.

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Varios equipos en las diferentes regiones de Colombia se colocaron la 10 y armaron logística para que hinchas y demás habitantes en sus regiones llevaran los insumos y las ayudas para atender a las ciudades afectadas.

Cali, Pereira y Manizales, más sus municipios cercanos, sintieron el fuerte terremoto que dejó a muchos colombianos en difícil situación.

Una semana completa duró el fútbol colombiano detenido hasta que este 19 de agosto se reanudaron las actividades con dos partidos. Uno de ellos en el estadio Cincuentenario de Medellín y el otro en el General Santander en la capital de Norte de Santander.

El primero en entrar en acción fue Águilas Doradas en la capital de Antioquia, pues enfrentó la visita de Llaneros de Villavicencio y quedó un empate 1-1. Joel Contreras abrió el marcador para el club de los Llanos Orientales, mientras que Ricardo Márquez de penalti dejó la igualdad en la pizarra y un punto para cada uno. Correspondía a la cuarta fecha de la Liga Betplay.

Luego, en juego de la segunda fecha, el turno fue para el Cúcuta Deportivo, que la pasó muy mal en condición de local y se vio sorprendido por el Internacional de Bogotá en el General Santander. Un gol de Cristian Dájome de penalti abrió el marcador, pero en el 90+9, Carlos Rentería dio el 1-1 de forma agónica.

Tabla de la Liga Betplay tras la reanudación Foto: Google

De esta manera, Llaneros de Villavicencio hasta ahora sorprende y está en la zona alta de la tabla tras el empate en Medellín, Águilas Doradas también sigue en el grupo de los ocho, mientras que Inter de Bogotá y Cúcuta se mueven en la zona media.

Tabla de la Liga Betplay tras la reanudación Foto: Google

Programación de la Liga Betplay

Fecha 6

Viernes, 21 de agosto

Jaguares vs. Boyacá Chicó | Hora: 4:05 p.m (COL) - Estadio Jaraguay

Alianza FC vs. Deportivo Pereira | Hora: 7:30 p.m (COL) - Estadio Armando Maestre

Sábado, 22 de agosto

Águilas Doradas vs. Millonarios | Hora: 2:00 p.m (COL) - Estadio Cincuentenario

Deportes Tolima vs. Bucaramanga | Hora: 4:05 p.m (COL) - Estadio Murillo Toro

Santa Fe vs. América de Cali | Hora: 6:10 p.m (COL) - Estadio El Campín

Independiente Medellín vs. Cúcuta | Hora: 8:15 p.m (COL) - Estadio Atanasio Girardot

Domingo, 23 de agosto

Fortaleza vs. Atlético Nacional | Hora: 2:00 p.m (COL) - Estadio de Techo

Deportivo Pasto vs. Llaneros | Hora: 4:05 p.m (COL) - Estadio Departamental Libertad

Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá | Hora: 6:10 p.m (COL) - Estadio Palmaseca

Junior vs. Once Caldas | Hora: 8:15 p.m (COL) - Estadio Romelio Martínez

Fecha 7

Martes, 25 de agosto

Cúcuta vs. Alianza FC | Hora: 8:00 p.m (COL) - Estadio General Santander

Miércoles, 26 de agosto

Boyacá Chicó vs. Fortaleza | Hora: 4:00 p.m (COL) - Estadio La Independencia

América de Cali vs. Junior | Hora: 6:20 p.m (COL) - Por definir

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali | Hora: 8:30 p.m (COL) - Estadio Atanasio Girardot

Jueves, 27 de agosto

Llaneros vs. Millonarios | Hora: 6:10 p.m (COL) - Estadio Belo Horizonte

Internacional de Bogotá vs. Deportivo Pasto | Hora: 8:15 p.m (COL) - Estadio de Techo

Fecha 8

Sábado, 29 de agosto

Jaguares vs. América de Cali | Hora: 4:35 p.m. (COL) - Estadio Jaraguay

Junior vs. Santa Fe | Hora: 6:30 p.m. (COL) - Estadio Romelio Martínez

Alianza FC vs. Atlético Nacional | Hora: 8:30 p.m. (COL) - Estadio Armando Maestre

Domingo, 30 de agosto

Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó | Hora: 2:00 p.m. (COL) - Estadio Cincuentenario

Independiente Medellín vs. Llaneros | Hora: 4:10 p.m. (COL) - Estadio Atanasio Girardot

Millonarios vs. Internacional de Bogotá | Hora: 6:15 p.m. (COL) - Estadio El Campín

Deportes Tolima vs. Cúcuta | 8:20 p.m. (COL) - Estadio Murillo Toro

Lunes, 31 de agosto

Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira | 6:00 p.m. (COL) - Estadio Departamental Libertad

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga | 8:05 p.m. (COL) - Estadio Palmaseca

Martes, 1 de septiembre