Lionel Messi define a qué se dedicará apenas se retire del fútbol: estrenará trabajo

El astro argentino Lionel Messi va definiendo a qué se dedicará apenas se retire del fútbol profesional, pues parece que será pronto. El atacante sigue activo en el Inter Miami de la MLS, pero no va más con la Selección Argentina, luego de ganar el Mundial Qatar 2022, dos finales más de la Copa del Mundo y dos Copas Américas.

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Y bueno, tal parece que Lionel Messi no se alejará mucho del fútbol y ahora lo hará desde la parte directiva, pues se conoció que en las últimas horas compró el club Eldense de España, anunció el propio equipo de la segunda división española.

Messi, de 39 años de edad y que todavía sigue como profesional en Estados Unidos, sigue así sus inversiones en el fútbol español, después de haber tomado el control del Cornellà, un equipo catalán de la cuarta categoría española, el pasado abril. Con este reciente movimiento, Lionel sigue mentalizado en construir una verdadera base de operaciones desde la parte directiva.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”, comenzó el Eldense su comunicado de prensa.

La alegría de Catar contrastó con la derrota ante España en el reciente Mundial, que se jugó en Estados Unidos, Canadá y México. Foto: AFP

“La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense”, apuntó el equipo.

Messi como directivo

El Eldense se fundó en 1921 y nunca ha conseguido llegar a la primera división. Después de siete jornadas en la nueva temporada de la B de España, es decimonoveno en una clasificación con veintidós equipos, en posición de descenso a la Primera RFEF (tercera categoría).

Estadio del CD Eldense Foto: Getty Images

Sin duda, Messi deberá trabajar muy duro desde su conocimiento y su entorno para construir desde abajo un club que seguramente tiene ambiciones y desea escalar a lo más alto. Los procesos deportivos, la efectividad con las canteras y los fichajes necesarios serán claves para el proyecto de colocar al Eldense en la primera de España, donde Leo dejó una gran huella y se convirtió en uno de los mejores de la historia.

Mientras agilizaba esta compra, Messi llegaba a Argentina, donde disputará el próximo 6 de octubre un partido amistoso contra Benín, en lo que será su despedida de la Albiceleste.