Este sábado, 21 de noviembre, se disputa la final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, que reabre sus puertas tras las obras de remodelación en la cancha, tribunas y camerinos.

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El partido de Atlético Mineiro vs. Boca Juniors está programado para iniciar a las 5:30 de la tarde (hora local) y será transmitido en vivo por DSports e ESPN.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso a través de DGO y Disney+, plataformas de streaming que requieren una suscripción pagada.

En Colombia, la Radio Nacional anunció que transmitirá el partido de manera gratuita y hará un cubrimiento especial desde Barranquilla en alianza con Señal Colombia.

Estos son los horarios y canales de TV para cada país de Sudamérica:

Horarios para ver la final de la Copa Sudamericana 2026 Foto: CONMEBOL

Previa y posibles alineaciones

Atlético Mineiro y Boca Juniors viajan a Barranquilla con lo mejor que tienen. El cuadro xeneize parte como favorito por la buena temporada que ha encadenado bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena; sin embargo, los clubes brasileños llevan varios años dominando los torneos de Conmebol.

La sensación es que será un partido muy disputado desde el primer minuto y el estado físico de cada equipo será fundamental para decantar la balanza hacia un ganador.

Conmebol determinó el horario de las 5:30 de la tarde para evitar golpes de calor por las altas temperaturas que hacen en la ciudad de Barranquilla y convocar a la mayor cantidad de público para llenar las tribunas del ‘Supermetro’.

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Sobre la cancha habrá un desfile de estrellas que se vislumbra con solo analizar las posibles alineaciones:

Atlético Mineiro : Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitão, Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño; Bernard, Fred, Tomás Cuello y Thiago Borbas.

: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitão, Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño; Bernard, Fred, Tomás Cuello y Thiago Borbas. Boca Juniors: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Ambos equipos tienen cuota colombiana en sus plantillas. En Atlético Mineiro están Kevin Castaño y Mateo Cassierra, mientras que Boca Juniors cuenta con Álvaro Montero y Sebastián Villa, todos ellos con pasado en la Selección.

Néstor Lorenzo estará muy atento al desempeño de los jugadores de la Tricolor en la final de la Copa Sudamericana, un medidor de su respuesta ante la presión pensando en la convocatoria para la fecha FIFA de marzo de 2027.

A qué hora y dónde ver Atlético Mineiro vs. Boca Juniors