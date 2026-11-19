A través de un comunicado oficial, la FIFA confirmó a Philippe Diallo, Gianni Infantino y Kohzo Tashima como los tres candidatos a la presidencia. Los otros dos aspirantes que estaban en contienda no lograron cumplir con los requisitos para oficializar su candidatura a las elecciones programadas para marzo de 2027.

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“De conformidad con el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, las candidaturas serán trasladadas a la comisión electoral, que las examinará y adoptará una decisión sobre la admisión de los candidatos. Como se estipula en los Estatutos de la FIFA y en el calendario electoral, se informará a las federaciones miembro de los nombres de los candidatos propuestos y admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027″, expresó la entidad.

En esa elección deben participar las 211 federaciones nacionales que integran la FIFA, cada una con un voto. La mayoría absoluta está fijada en 106 votos.

Infantino, de 56 años, dirige la FIFA desde febrero de 2016 y fue reelegido en 2019 y 2023 sin tener contrincante pero su autoridad ha quedado fisurada desde que en julio se conoció su proyecto secreto de abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados.

Diallo y Tashima amenazan el puesto de Infantino

La fuerte oposición encontrada, que incluyó una amenaza de boicot por parte de la UEFA, terminó haciendo naufragar su plan.

Diallo, de 63 años y presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), fue anunciado el lunes por sorpresa como la apuesta de la UEFA para esta elección y el martes prometió una “gobernanza colegiada” en caso de ser elegido y no un liderazgo “en solitario”.

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Tashima, de 68 años, afirmó por su parte el miércoles que desea insuflar a la FIFA el “sentido estricto de la ética” que cree que caracteriza a Japón. Es el presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) y conoce bien las estructuras de la FIFA ya que fue en el pasado integrante de su Consejo.

En una entrevista con el diario deportivo L’Équipe publicada el miércoles, Tashima admitió que deseaba “tener una conversación” con Diallo en vistas a una eventual “candidatura común” o un “acercamiento”.

Gianni Infantino, Kohzo Tashima y Philippe Diallo, los candidatos a la presidencia de la FIFA Foto: AP Photo/

Otros dos nombres que habían mostrado su deseo de ser candidatos a las elecciones de marzo de 2027, el exfutbolista suizo de origen español Ramón Vega y el profesor universitario camerunés Jean Crépin Soter Nyamsi, no están finalmente en la lista de aspirantes.

Sobre el papel es Philippe Diallo el principal favorito a quedarse con el cargo, mientras que Infantino apela al apoyo de varias selecciones en África, Asia y, sobre todo, Sudamérica.

*Con información de la AFP.