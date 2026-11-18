Apenas unas horas después de su último partido como técnico de Estados Unidos, el entrenador argentino Mauricio Pochettino llegó este miércoles 18 de noviembre al centro de preparación del Manchester United, que será su nuevo club.

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El técnico argentino de 54 años de edad aterrizó en Inglaterra y se desplazó inmediatamente a las instalaciones de la entidad en Carrington, pensando ya en la preparación de su partido de debut, que será contra el Liverpool en Anfield.

Mauricio Pochettino fue nombrado oficialmente la semana pasada, un día después de la destitución de Michael Carrick, quien pagó el pésimo inicio de temporada de los Red Devils. El United no tenía un arranque de curso tan malo desde la campaña 1986-1987 y el descenso los está amenazando.

“Estoy feliz por estar aquí. Es un honor y un privilegio estar en este increíble club. Estoy deseando empezar a trabajar”, declaró en un video compartido por el Manchester United.

On site with Mauricio for his first day at United 📍🔴 https://t.co/rCX9TigNis — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

Desde 2024, Pochettino era seleccionador de Estados Unidos y dirigió a ese equipo como uno de los coanfitriones en el Mundial 2026, donde el Team USA cayó en octavos de final ante Bélgica. Pochettino fue contactado de urgencia para intentar levantar a uno de los clubes más grandes del mundo en su peor crisis de la historia.

Mauricio Pochettino en el Manchester United Foto: Manchester United via Getty Imag

Su etapa en la potencia norteamericana terminó con la victoria 2-0 sobre Haití, que selló el pasaje de Estados Unidos a la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se jugará en marzo de 2027 en Los Ángeles.

Pochettino avisa en la Premier League

DaMarcus Beasley, exjugador del Manchester City y ahora comentarista del medio TNT Sports en Estados Unidos, le comentó a Pochettino que “Manchester es azul, siempre será azul”. Mauricio respondió: “Ya verán. Denme tiempo”, según versiones recogidas por ESPN.

"I think with the power of this club and the fans supporting us, I think we will get in the place that we deserve to be." https://t.co/nM7w3EkenD — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

Pochettino conoce bien la Premier League, donde fue entrenador de Southampton (2013-2014), Tottenham (2014-2019) y Chelsea (2023-2024). Vuelve a una liga que ya conoce y sus respectivas presiones, mucho más cuando va a dirigir a uno de los grandes.

Se une al Manchester United con un contrato que según la prensa británica dura hasta 2029.

“Tengo muchas ganas de conocerlos, chicos. He oído muchas cosas buenas sobre ustedes. Espero que juntos podamos traer mucha alegría trabajando y uniéndonos”, dijo el argentino en otro video dirigido a los aficionados.

“Esta va a ser una temporada especial para animar a nuestros jugadores, hacer que luchen en el campo y consigamos los resultados que nos merecemos”, agregó Pochettino.