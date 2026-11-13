Oficial: Manchester United presentó a su nuevo técnico y le firmó contrato hasta 2029

El argentino Mauricio Pochettino fue presentado este viernes como nuevo entrenador del Manchester United en reemplazo de Michael Carrick, destituido la víspera después del peor inicio de temporada en la historia reciente del club inglés.

Oficial: FIFA confirma la primera selección que se retira del Mundial Sub-17

Seleccionador de Estados Unidos desde 2024, el técnico santafesino, de 54 años, asumirá el cargo a partir del próximo miércoles, tras el fin de esta ventana de compromisos internacionales, dijo el United en un comunicado.

Pochettino condujo al combinado de las barras y las estrellas hasta octavos de final del último Mundial y hace apenas tres meses había ampliado su contrato como DT hasta la próxima Copa del Mundo en 2030.

Manchester United anunció en su comunicado que habían alcanzado un acuerdo con la federación estadounidense para liberar al argentino “una vez concluyan sus responsabilidades con la selección masculina de Estados Unidos”.

“El argentino es reconocido por su estilo de fútbol de alta intensidad y vocación ofensiva, por su dedicación a construir equipos fuertes y cohesionados y por su extraordinario historial en el desarrollo de jugadores a nivel individual”, agregó el comunicado de los ‘Red Devils’.

La contratación del exentrenador de Espanyol, Southampton, Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain puso fin a la etapa de Carrick en un Manchester United que atraviesa una de las campañas más delicadas de su historia reciente.

El conjunto de Old Trafford apenas ganó uno de sus diez primeros partidos de la actual Premier League y ocupa el 18.º puesto, en zona de descenso, con apenas ocho puntos.

Alineación titular del Manchester United vs. Aston Villa en Old Trafford. Foto: AP Photo/Ian Hodgson

Pep Guardiola, su posible reemplazo

Tras la oficialización del negocio, Estados Unidos emprende la búsqueda de un nuevo entrenador para su proceso mundialista hacia 2030.

Pep Guardiola es el gran sueño de la dirigencia; sin embargo, el español aseguró tras su salida del Manchester City que necesitaba un periodo de descanso para recargar energías.

Nations League: Tabla de posiciones tras victorias de España, Inglaterra e Italia, y derrota de Francia

“Se espera que la Federación Estadounidense de Fútbol (U.S. Soccer) convierta a Pep Guardiola en su objetivo principal para sustituir a Mauricio Pochettino”, informó The Athletic.

Guardiola lleva varios años coqueteando con la posibilidad de dirigir a una selección, pero hasta ahora había sonado para potencias mundiales como Brasil o Italia.

Estados Unidos, por su parte, está en pleno proceso de crecimiento con jugadores jóvenes que están repuntando en Europa y todavía no son grandes figuras en el mundo del fútbol.

*Con información de la AFP.