Horóscopo de hoy, 13 de noviembre: Nana Calistar advierte sobre exparejas, gastos inesperados y oportunidades para estos signos

Para este viernes, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de Nana Calistar para este viernes, 13 de noviembre de 2026
- Aries
“Un agradecimiento inesperado te tocará el corazón. En negocios, comprar más por descuento puede dejarte desayunando entre cajas: consigue lo que necesitas y cuida tus pagos. Con pareja, evita recibir con cara de castigo a quién salió a convivir. El amor también necesita espacio para disfrutar otras compañías”.
- Tauro
“Antes de reclamar por los comentarios que recibe tu pareja, revisa los fueguitos que tú andas mandando. Acuerden cómo cuidar su relación en redes. Una compra por aburrimiento podría pesarte al terminar el mes. Con alguien nuevo, muestra interés sin convertirte desde el primer beso en recepción de hotel”.
- Géminis
“Puedes conquistar escuchando, sin traer espectáculo completo en cada conversación. Un decisión importante necesita preguntas y una prueba antes del compromiso. Un amor lejano podría anunciar visita; confirma sus planes sin asumir que viene exclusivamente por ti. Deja que otros también tengan protagonismo: prestar oído puede acercarte más que otro chiste”.
- Cáncer
“Revisa qué amistades te hacen sentir culpable por querer alejarte. Aclara pagos que todavía aparecen pendientes y aprovecha una oportunidad para mostrar lo que sabes hacer, Un familiar podría seguir juzgándote por tu versión de hace años. No necesitas llevar expediente a cada comida para demostrar que has cambiado”.
- Leo
“Una amistad reaparece y un mensaje podría devolverte entusiasmo por tu trabajo. En compra y venta, revisa bien lo que ofreces: una ganga puede venir con problemas incluidos. Si te gusta alguien, afloja la seriedad. Con pareja, reconoce cuándo estás alimentando otra atracción antes de poner en riesgo lo que deseas cuidar”.
- Virgo
“Si un encuentro casual empieza a despertarte sentimientos, reconoce que tus necesidades cambiaron. Puedes retirarte aunque la química esté de campeonato. En el trabajo, aclara qué implica una modificación antes de rehacer todo. No te conviertas en consuelo romántico de alguien comprometido ni entregues tus proyectos a quien ya te perjudicó”.
- Libra
“La relación necesita algo más que escoger qué ver y quedarse dormidos. Pruebes algo que les permita reírse juntos. Despeja objetos que conservas por compromiso y acepta una invitación si te entusiasma. Para conocer pareja, distingue respeto de perfección: tú también tienes detallitos, aunque les llames ‘mi forma de ser’”.
- Escorpio
“Si alguien ya aceptó corregir una falta, no prolongues el pleito para que te reconozca la razón con ceremonia. Termina tareas y revisa qué condiciones buscas antes de cambiar de chamba. Evita competir por alguien comprometido. Extrañar a una persona no vuelve conveniente su regreso; dale más atención a tu presente”.
- Sagitario
“Este negocio necesita horario y atención a lo que hace regresar a los clientes. En el amor, aclara acuerdos sin convertirte en detective de tiempo completo. Permite que alguien te trate bonito sin interrogar cada cumplido. Conserva tus cuidados entre reuniones y pide orientación cuando algo se complique: el orgullo no resuelve todo”.
- Capricornio
“Bájale a imaginar una relación completa antes de conocer a la persona. Una sorpresa de Leo o Virgo podría alegrarte mucho. Cuida tu información privada y habla de protección antes de la intimidad. Si una expareja amenaza, conserva los mensajes y busca apoyo. Números de la suerte, como diversión: 3,7 y 0″.
- Acuario
“Pregúntate si deseas ese cambio por gusto propio o por conseguir aplausos. Un trabajo o una mudanza merecen conocer cómo sería la vida cotidiana. Evita negocios donde solamente tú sabes cuánto vas a aportar. Revisa gastos que conservas de acuerdos terminados y recupera un interés que dejaste esperando por otra persona”.
- Piscis
“Una mejora laboral merece preguntar por sueldo y responsabilidades, antes de aceptar dos puestos por el pago de uno. En el amor, date oportunidad de disfrutar un trato natural y recuperar la coquetería cotidiana. Evita apuestas para resolver gastos y prepara con calma un posible viaje. El presente también necesita que llegues a disfrutarlo”.