¿Sorpresa en el amor o el dinero? Nana Calistar revela qué le depara el destino a cada signo este 12 de noviembre

Para este jueves, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Horóscopo de Nana Calistar hoy, 11 de noviembre: un amor del pasado podría regresar y varios signos deberán abrir los ojos

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este jueves, 12 de noviembre de 2026

Aries

“Aguas con quien te halaga preciso antes de enchufarte un encargo. Si cambian las condiciones de lo que aceptaste, puedes revisar tu respuesta. Una convivencia familiar te devolverá las ganas de reír y contar tus cosas. En el amor, no compitas por quién levanta más pasiones. Sal, baila y disfruta: tu noche merece más que un casting con botana”.

Tauro

“No confundas que te necesiten con que te quieran. Revisa qué queda con esa persona cuando no hay favores de por medio. En el trabajo, cambia el paso donde se repite un error; el descuido ya no necesita gafete. Podrían invitarte a un proyecto de moda o entretenimiento: pregunta función, pago y uso de tu imagen antes de emocionarte con los reflectores”.

Géminis

“Ya explicaste lo que te molesta; ahora elige una acción para cambiarlo. No esperes una motivación espectacular para empezar. Si deseas modificar tu imagen, decide por gusto propio y con información, sin responder a burlas. En pareja, revisen acuerdos que dejaron de cumplir. Y confirma cantidades antes de comprar: no pagues tres piezas por andar contestando mensajes”.

Cáncer

“No tomes decisiones en tus diez minutos más encabronados. Cuida los mensajes que solo buscan herir y retoma la conversación con calma. Un amor del pasado podría acercarse: piensa qué consecuencias tendría recibirlo. Para tus metas, separa deseos y elige qué va primero. Hasta para cocinar tres guisos necesitas orden, o acabas con todo empezado y nadie cenando”.

Leo

“Ya estuvo bueno de acomodar tu futuro alrededor de alguien que ni sabe a qué hora contestarte. Recupera tus planes y habla de tu crecimiento laboral. Revisa trámites: ese ‘ya casi queda’ necesita una respuesta concreta. Si alguien se aprovecha de tu confianza, cambia el trato sin gastar la tarde preparando venganzas. ¡Tienes cosas mejores que construir!“.

Virgo

“No prestes tu palabra para taparle las pendejadas a nadie. Un proyecto puede avanzar si buscas la herramienta o el apoyo que te falta. Un viaje podría cancelarse; atiende los cambios antes de pelear. Y si disfrutas un encuentro de una noche, reconoce lo que deseas después: que te encuentren el modo no significa que ya tengan lugar permanente”.

Libra

“Una mejora laboral podría ayudarte a construir algo propio, pero no gastes como si te hubieran heredado tres terrenos. En el amor, quien no define qué quiere contigo tampoco tiene derecho a interrogarte por tus nuevas amistades. Un paseo cerca del mar puede entusiasmarte. En familia, cuida la privacidad de quien atraviesa una preocupación de salud”.

Escorpio

“Provocar celos para conseguir cariño puede dejarte dando explicaciones hasta por el fotógrafo. Habla de lo que necesitas y evita las preguntas con trampa. Ponte firme si recibes instrucciones contradictorias en un trámite. Una noticia de embarazo o nacimiento podría animar las conversaciones familiares. Y disfruta lo que ya conseguiste: no lo tengas guardado como vajilla de visita”.

Sagitario

“No le repartas tu coraje a quien solamente preguntó por las llaves. Pide lo que te corresponde con claridad y escucha una noticia sentimental antes de responder para lastimar. Un ingreso adicional podría resolver una necesidad postergada. Si hay una separación familiar, respeta las distancias sin organizar reconciliaciones sorpresa: el pozole no arregla todo. ¡Cuida tu cuerpazo y disfruta con más intención!“.

Capricornio

“Ese platillo que tanto te piden podría inspirarte un negocio. Revisa cantidades, tiempos y costos antes de prometer pedidos para medio mundo. Una compra importante necesita dejar espacio para tus gastos habituales. En el amor, mira más allá de la cartera: también cuenta la disposición par acompañarte. Una salida cerca y una posible noticia de embarazo darán tema en familia”.

Acuario

“Recupera lugares, canciones y gustos que abandonaste por una historia pasada. No le dejes hasta la propiedad de tu música. Un viaje podría suspenderse y una idea de vender ropa llamarte la atención: escucha qué necesita el cliente y describe bien lo que ofreces. En el amor, comparte también tus entusiasmos. Se agradecen los besos y poder hablar sin recibir burlas”.

Piscis

“Una amistad podría comprometerte con algo que nunca ofreciste. Corrígelo directamente: tu nombre no es garantía de ocurrencias ajenas. Dale tiempo a tus proyectos antes de cambiar de método; levantarle la tapa a los fríjoles no los cuece más rápido. Disfruta el romance sin reorganizar toda tu vida. Y si el alcohol impide decidir con claridad, la caricia puede esperar”.