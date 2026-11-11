Oscuros detalles de Gianni Infantino salen a la luz; le dicen dictador y que necesita un psicólogo: “está sufriendo”

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, arremetió contra su sucesor en la entidad, Gianni Infantino, al que tildó de “dictador” y aseguró sin tapujos que necesita ayuda psicológica, en una entrevista publicada por la revista alemana Der Spiegel.

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Blatter, de 90 años de edad, criticó la decisión de Infantino de crear el Premio de la Paz de la FIFA para el presidente estadounidense, Donald Trump, en la antesala del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México en el verano pasado.

El exdirigente suizo también fue crítico con los planes de su sucesor de vender una parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo, una iniciativa que fue descartada tras las críticas recibidas y los rumores, el rechazo desde varias partes del mundo y el precedente que quedó con su reelección en marzo entrante en entredicho.

El suizo Joseph Blatter ha sido salpicado por el peor escándalo de corrupción el fútbol mundial. Sin embargo, sigue opinando sobre este deporte. Foto: getty images

“La FIFA está sufriendo. Actualmente está dirigida por una persona que se ha dejado cegar”, estimó Blatter en la prensa alemana.

Sobre el polémico Premio de la Paz a Donald Trump, Blatter aseguró que “fue embarazoso” y dijo no entender la decisión.

“¿Infantino concede un Premio de la Paz a alguien que poco después emprende una guerra contra Irán? Eso es una locura”, criticó el expresidente.

Duras palabras contra Gianni Infantino

Joseph Blatter también acusó a Infantino de utilizar el dinero del órgano rector del balompié mundial para asegurarse el apoyo de las federaciones nacionales de fútbol para su propia reelección, un tema que se expuso mucho más tras la ola de críticas y la UEFA prefirió fortalecer su oposición con Aleksander Čeferin a la cabeza.

“Es un dictador. La gente en la FIFA me dice que nadie puede subir en el ascensor con él. Es intocable”, aseguró Blatter.

Gianni Infantino y Fifa vuelven a ser cuestionados por supuestos pagos de impuestos durante el Mundial 2026 Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Sobre el plan del actual presidente de FIFA de vender los derechos comerciales del Mundial, Blatter dijo: “Infantino ya no conoce límites. No entiende nada de esto. Quizá algún día habría que enviar a Infantino a un hospital psiquiátrico”.

Infantino se disculpó ante la FIFA

En octubre pasado, Infantino no tuvo más que disculparse ante los miembros del Consejo Ejecutivo por la forma en que gestionó su fallido proyecto de abrir el Mundial a inversores privados, un mea culpa insuficiente para sus detractores, pero que anhela le sirva para su reelección en la entidad el próximo marzo.

“En primer lugar, quiero decir que pedimos disculpas por los errores cometidos en la gestión y la comunicación, que han tenido numerosas consecuencias”, aseguró Gianni Infantino en un vídeo difundido en la página web de la Fifa poco después del Consejo celebrado en Zúrich.