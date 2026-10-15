Infantino menciona otra vez el plan de vender el Mundial a privados: cambió la versión

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, se disculpó ante los miembros del Consejo Ejecutivo por la forma en que gestionó su fallido proyecto de abrir el Mundial a inversores privados, un mea culpa insuficiente para sus detractores, pero que anhela le sirva para su reelección en la entidad el próximo marzo.

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“En primer lugar, quiero decir que pedimos disculpas por los errores cometidos en la gestión y la comunicación, que han tenido numerosas consecuencias”, aseguró Gianni Infantino en un vídeo difundido en la página web de la Fifa poco después del Consejo celebrado en Zúrich.

El dirigente ítalo-suizo se expresaba por primera vez ante los miembros de dicho Consejo, el primero que se celebraba desde el escándalo que estuvo a punto de costarle el cargo a finales del verano en Europa.

La revelación por parte de los medios, a comienzos de agosto, de su proyecto secreto de abrir el Mundial a inversores privados, desencadenó una oleada de críticas sin precedentes. La UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática piden desde entonces su dimisión.

Un plan decepcionante

Era, por tanto, el momento de dar explicaciones a algunos de los 37 miembros de este Consejo que se oponían al proyecto. “Hemos tenido un debate constructivo”, consideró Infantino.

“Es importante recordar que se trataba de una propuesta, y no de una decisión definitiva. Esta propuesta pretendía simplemente permitir a la Fifa invertir más en sus asociaciones miembro, en lugar de sustituir los recursos existentes”, explicó el mandatario.

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino Foto: NurPhoto via Getty Images

“Ahora estamos dispuestos a recibir todas las preguntas que planteen los miembros del Consejo de la Fifa y a responderlas por escrito, a su debido tiempo”, indicó Infantino.

Los opositores en su esplendor

Estas explicaciones no convencieron a los opositores. “Lo decepcionante es que no obtuvimos ninguna respuesta a nuestras peticiones específicas”, lamentó Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol y vicepresidenta de la Fifa, a la salida de este Consejo ante algunos periodistas, reconociendo que Infantino había mostrado “cierto arrepentimiento”.

En cuanto a la solicitud de tener que formular por escrito las preguntas sobre su antiguo proyecto, Hewitt consideró que Infantino “debe responder a esas preguntas, y si no lo hace ahora, no es apto para ser presidente de la Fifa”.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, habla con el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, antes del duelo entre Suiza e Italia de los octavos de final de la Eurocopa el sábado 29 de junio del 2024. (AP Foto/Matthias Schrader) Foto: AP

“Hicimos muchas preguntas críticas, no hubo respuestas satisfactorias desde mi punto de vista”, lamentó también el presidente de la Federación Alemana, Bernd Neuendorf.

“Como he dicho, la confianza en él se ha perdido. Ahora deben ser nuevas personas quienes elaboren nuevas ideas y hay que determinar cómo volver a situar esta organización, que es extremadamente importante para el fútbol mundial, sobre bases serias”, desarrolló.

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Pero este punto de vista no es compartido por todos los miembros del Consejo. El presidente de la Federación Mauritana, Ahmed Yahya, consideró que el proyecto de Infantino era “en interés del fútbol”.

El Consejo aprobó además el aumento de un plan de desarrollo hasta los 6.350 millones de dólares para los próximos cuatro años.

“Esto significa ahora, concretamente, que las 211 asociaciones miembro de la Fifa, cada una de ellas, recibirán 25 millones de dólares”, explicó Infantino, precisando que esta propuesta debe ser validada en el Congreso de la Fifa en diciembre.

Ramón Jesurún y Gianni Infantino. Foto: Getty Images

“Así que, permítanme decir que, en los diez años desde que soy presidente de la Fifa, hemos pasado de un millón de dólares por asociación miembro de la Fifa a 25 millones de dólares por asociación miembro de la Fifa en todo el mundo”, resumió Infantino también en modo de defensa.

El ítalo-suizo es por ahora el único candidato a la presidencia de la Fifa, que dirige desde 2016 y donde aspira a la reelección en marzo de 2027. El plazo para presentar otras candidaturas para esos comicios termina el 18 de noviembre.