Lucas González sorprendió con comentario sobre Edwin Cardona: frase resuena en Nacional

El Atlético Nacional de Lucas González sigue sumando victorias cruciales. El pasado 14 de octubre, los verdolagas vencieron 3-2 a su clásico, Independiente Medellín, y clasificaron a la semifinal de la Copa BetPlay 2026.

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A la rueda de prensa posterior al partido asistieron el técnico de Nacional, Lucas González, y el jugador Edwin Cardona. Además de analizar el juego, ambos dejaron una reacción que causó todo tipo de reacciones en la hinchada del verde.

Una de las preguntas que le hicieron a Cardona fue cómo se sentía, personalmente, tras la llegada de Lucas González al equipo. Todo porque el experimentado volante fue centro de polémica entre la prensa y los aficionados, varias veces, en el pasado reciente.

Lucas González: “¿No has visto que Cardona ya no manotea?”

Cardona entregó una extensa respuesta a la pregunta, afirmando que conocía a Lucas de antes (América de Cali) y que, por ende, afirma que el entrenador construye familia antes que equipo.

Cuando Edwin terminó de argumentar, Lucas tomó el micrófono y dijo: “¿No has visto que ya no manotea?”. Hubo risas, en una expresión que muestra a un Cardona más cómodo en el equipo y ante la afición que hace unos meses atrás.

😅😅“YA NO MANOTEA, NO HAS VISTO QUE YA NO MANOTEA” Dice Lucas González de Edwin Cardona. En la rueda de prensa le preguntaron a Edwin Cardona de cómo se siente a nivel personal con Lucas González como su entrenador. https://t.co/4tAz3HBnux — José David Pinto (@josedavidpinto_) October 15, 2026

Más de lo dicho por Edwin Cardona

La alegría es verde, que tras eliminar a su clásico rival en Copa, aún sueña con ganar todos los torneos que disputa este año.

Por eso, Edwin Cardona dejó varias sensaciones después del juego contra Medellín, y en varias de ellas elogió a Lucas González.

“Dijeron muchas cosas antes del partido al ver la nómina que puso el profe. Si no hubiese salido bien, habrían dicho otras cosas, que inventaba, pero es lo que había por el momento porque teníamos unos juveniles en el banco y es duro tirarlos así”, arrancó afirmando Cardona.

Imagen del clásico entre Nacional y Medellín por Copa BetPlay 2026. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Añadió: “Ahí tienen al profe, sabe mucho de esto y es bueno porque la gente no lo ve en el día a día. Esta vez se sacó un gran resultado ante un gran equipo; ahora hay que descansar y pensar en el sábado”.