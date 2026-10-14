Primer clásico paisa de James Rodríguez: fiesta, victoria y en semifinales de Copa Betplay

James Rodríguez vivió su primer clásico paisa en el fútbol colombiano tras su firma con Atlético Nacional, que lo convirtió en uno de los fichajes más importantes del fútbol colombiano. El volante cucuteño, considerado entre los grandes futbolistas de la Selección Colombia, fue titular en la noche antioqueña.

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En el Atanasio Girardot de Medellín, ante algo más de 22.000 hinchas, rojos y verdes protagonizaron un buen juego y un gran ambiente futbolero, con humo, trapos y pirotecnia. Nacional y DIM salieron a la cancha con expectativas por el estado de la gramilla debido a un evento musical realizado días atrás, pero la prueba se superó.

Eso sí, la victoria fue para Atlético Nacional, que ahora se instala en las semifinales de la Copa BetPlay, un torneo que domina a placer, pues en todas las finales a las que ha llegado ha ganado el título, para un total de ocho coronas y cero derrotas. Ahora, el camino vuelve a perfilarlo como máximo candidato, mientras espera rival entre los cuatro mejores.

Con James como titular y 83 minutos en la cancha, Atlético Nacional pudo estar a la altura y, aunque el Medellín intentó hacer daño con dos goles, los fuera de juego y algunas atajadas de Franco Armani le impidieron aumentar el marcador. Al final, fue un 3-2 para el club verdolaga.

James Rodríguez en la Copa Betplay Foto: David Jara García

Con goles de César Haydar, Felipe Marín y Andrés Román, Atlético Nacional fue solvente y pudo aguantar para el 3-2 definitivo. Ahora espera ganador en la serie de cuartos de final entre Santa Fe y Once Caldas. El vencedor se verá las caras con el verdolaga, en un panorama en el que el Rey de Copas es gran candidato a ser finalista.

Nacional domina en la Copa Betplay

Aunque James Rodríguez no asistió ni marcó, fue influyente en el ataque, generó juego colectivo y abrió la cancha para que los laterales avanzaran. Además, se hizo cargo de varios contragolpes que pudieron tener mejor fortuna de cara al gol.

De esta manera, Atlético Nacional es el primer finalista de la Copa BetPlay. Por el otro lado del cuadro, América de Cali, otro candidato a este trofeo y que nunca lo ha ganado en su historia, se verá las caras con el Barranquilla FC, que dio el batacazo tras eliminar a Millonarios y abrir un panorama de crisis en el Embajador. Por otra parte, Internacional de Bogotá jugará ante Llaneros.