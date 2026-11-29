Borussia Dortmund desaprovechó su oportunidad de sacarle más terreno al Bayern Múnich y, por el contrario, permitió que Bayer Leverkusen entrara en la discusión por el título en compañía de RB Leipzig y Friburgo.

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El equipo de Niko Kovac continúa siendo líder de la Bundesliga después de once jornadas, pero ahora solo tiene un punto de diferencia respecto a su máximo rival, que empató el sábado ante Hamburgo.

Así quedó la tabla de posiciones en Alemania:

Borussia Dortmund - 24 puntos (+9) Bayern Múnich - 23 puntos (+20) Friburgo - 23 puntos (+11) RB Leipzig - 22 puntos (+18) Bayer Leverkusen - 22 puntos (+8) Werder Bremen - 19 puntos (+6) Eintracht Frankfurt - 16 puntos (-4) FC Augsburg - 15 puntos (+6) Stuttgart - 14 puntos (0) Colonia - 13 puntos (+1) Paderborn - 13 puntos (0) Mainz - 13 puntos (-2) Elversberg - 13 puntos (-7) Hamburgo - 13 puntos (-14) Hoffenheim - 12 puntos (-6) Schalke 04 - 7 puntos (-13) Union Berlin - 7 puntos (-19) Borussia Mönchengladbach - 5 puntos (-14)

Equi Fernández celebrando su gol con Bayer Leverkusen ante Borussia Dortmund. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Borussia Dortmund cayó ante Bayer Leverkusen

Este domingo, 29 de noviembre, Borussia Dortmund cayó en condición de local ante Bayer Leverkusen (2-1) en un partidazo disputado en el Signal Iduna Park.

El conjunto amarillo empezó ganando a los ocho minutos con el tanto de Felix Nmecha; sin embargo, en la segunda parte le remontaron gracias a los tantos de Patrick Schick y Ezequiel Fernández.

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Dortmund jugó conociendo el resultado del Bayern Múnich y tenía la posibilidad de ponerse a cinco puntos en la tabla de posiciones. Al principio todo parecía encaminarse hacia una fiesta de la afición local, hasta que Leverkusen se despertó y le amargó la noche al equipo de Kovac.

Los visitantes no solo se llevaron tres puntos de oro ante un estadio abarrotado de hinchas amarillos, sino que escalaron a la quinta posición del campeonato con serias intenciones de pelear por el título y repetir la gesta de hace dos años cuando quedaron campeones de la mano de Xabi Alonso.

Entre el primero y el quinto mejor clasificado de la Bundesliga hay solo dos puntos de diferencia, faltando media temporada por disputar. Bayern Múnich era amplio favorito al comienzo de esta campaña; sin embargo, la cantidad de lesiones y una seguidilla de malos resultados han dejado todo abierto en el fútbol de Alemania.

Resultados de la fecha 11