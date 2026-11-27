Joshua Kimmich, mediocampista del Bayern Múnich y gran referente del gigante alemán, puso los ojos en lo que ha ocurrido en los últimos días con su colega Jamal Musiala y básicamente confesó que el jugador no ha sido bien tratado por el club en épocas en las que sufre una afección que le provoca convulsiones. La situación médica es crítica de la que era considerada la joya de la Bundesliga en temporadas pasadas.

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Jamal Musiala sufre convulsiones causadas por una condición neurológica grave. En dos ocasiones, durante partidos de pretemporada, estuvo en crisis y eso provocó protestas del sindicato de futbolistas FIFPRO. Kimmich se pronunció y advirtió que el Bayern corre el riesgo de dañar la imagen tanto del mismo equipo como de la familia de su colega.

En días pasados, Bayern se reunió con los agentes de Jamal Musiala y expusieron la cronología de los hechos. En primera medida, se descartó que el volante ofensivo pudiera haber ocultado la condición neurológica cuando firmó la renovación de contrato.

Jamal Musiala, delantero alemán del Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

En abril de 2025 se le hicieron los primeros exámenes sobre este diagnóstico y dos meses se hizo efectivo el nuevo vínculo contractual. Este caso tomó relevancia desde agosto pasado cuando sufrió un desplome que dejó muchas dudas en el Bayern, aficionados y Bundesliga.

Kimmich reaccionó

“Lo que no entiendo es la manera en que esto se está comunicando en público”, declaró Kimmich a los periodistas después de la derrota 2-1 del Bayern en la Champions League ante el Lille en Francia.

Joshua Kimmich, referente del Bayern Múnich y Alemania Foto: Carina Johansen/NTB via AP

“Nunca debe ocurrir que se cargue el peso sobre un jugador. El club es, obviamente, la máxima prioridad y es más grande que un jugador, pero no es más grande que una persona. Eso es absolutamente inaceptable y tampoco es propio del Bayern”, puntualizó Kimmich.

¿Problemas para Luis Díaz?

En lo que tiene que ver con Lucho, sí es un problema que ha escalado en la interna del Bayern en medio de resultados negativos que le dejaron al Bayern reciente derrota en Champions y perdió el liderato de la Bundesliga el fin de semana pasadao.

Se considera que Jamal Musiala es un jugador clave para Luis Díaz en la sociedad en el ataque, pero han jugado muy poco juntos, pues cuando Lucho arribó, el alemán ya estaba lesionado y tu que ser operado, perdiéndose toda esa temporada.

Jamal Musiala, Luis Díaz y Kompany Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Se espera que la situación del jugador pueda solucionarse pronto, aunque en las últimas horas se notificó que el jugador tiene otra lesión en uno de sus tobillos y volverá a jugar hasta 2027.