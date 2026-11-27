La Selección Colombia sigue su proceso deportivo y luego de superar un 2026 con altibajos, cambios y retos, en la temporada 2027 la idea es darle madurez al ciclo del técnico Néstor Lorenzo con nueva generación a bordo que echó a rodar tras el Mundial 2026, donde Suiza lo sacó de competencia en los octavos de final.

Negocio entre Independiente Santa Fe y Junior: fichaje “llegará a préstamo” para 2027

La millonada que recibiría Atlético Nacional si Kevin Viveros es transferido al CSKA Moscú

Además de las competencias y los partidos amistosos, la Selección Colombia prepara una renovación total de su camiseta. Junto con la marca Adidas, busca darles una sorpresa a los hinchas con un diseño que rendiría homenaje a la Tricolor que participó en el Mundial de Chile 1962, la primera Copa del Mundo en la que estuvo presente.

No solo eso, también se evocaría el escudo de los primeros años de la Federación Colombiana de Fútbol, cuando se denominaba Asociación de Fútbol Colombiano (Adefútbol). Ese logo pasó a la historia, pues fue el que lució la Selección en la cita mundialista de Chile, en la década de los 60. La información fue revelada por Footy Headlines, medio habitual en la filtración de nuevos diseños de camisetas de equipos.

Logos y escudos que tendrá la nueva camiseta Foto: @Footy_Headlines

Este mismo medio ya es popular en el mundo por anticiparse a los anuncios oficiales. Por ejemplo, la camiseta del Mundial de 2026 en Norteamérica fue filtrada por Footy Headlines. En la tercera camiseta de la Tricolor, que es de color azul, para 2027, también darían en el blanco con el nuevo diseño. Será una prenda icónica para coleccionistas.

Logo ADEFUTBOL Foto: @Footy_Headlines

Además, la Selección Colombia se encamina a tener por segunda vez en su historia una tercera camiseta. En 2009, la marca Lotto lanzó una edición especial de color blanco, también de colección, que actualmente es difícil de conseguir en el mercado.

Detalles de la nueva camiseta de Selección Colombia

La noticia se conoce en un momento de renovación y reestructuración de la Selección Colombia, con la mirada puesta en la Copa América 2028 y el Mundial 2030. Además, se adelanta el recambio generacional y 2027 será un año fundamental para consolidar una nueva base de futbolistas que se destaquen en el exterior.

Camiseta nueva de la Selección Colombia Foto: @Footy_Headlines

La camiseta será de color azul y tendrá un estilo retro que buscará despertar el entusiasmo por la Selección, comenzando por el nuevo escudo, que recordará a la extinta Asociación de Fútbol Colombiano. El diseño estará acompañado por el logo Trefoil de Adidas. Se esperan algunos detalles adicionales, posiblemente en rojo o amarillo.