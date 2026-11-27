Este viernes 27 de noviembre, la Selección Colombia cayó 1-0 ante Serbia. Fue por la tercera y última fecha del grupo L, en el Mundial Sub-17 que se disputa en Catar.

Revolcón en Colombia: Fredy Hurtado patea el tablero contra Serbia en el Mundial Sub-17

Así quedó la lista de clasificados y eliminados en el Mundial Sub-17: se sacudió la tabla

Aunque Colombia trató en numerosas ocasiones de buscar el gol, se encontró con una destacada defensa serbia. Además, el portero Veljko Popovic se jugó un partidazo, sacándole balones a La Tricolor en varios tramos del encuentro.

Nebojsa Grujic anotó el único tanto del partido, sobre los 72′ del segundo tiempo. Fue un baldado de agua fría para La Tricolor.

¡SERBIA SE QUIERE QUEDAR CON EL PRIMER PUESTO! Grujic la empujó dentro del área chica tras una gran jugada colectiva y marcó el 1-0 ante Colombia en la última fecha del grupo. #MundialSub17EnDSPORTS #U17WC https://t.co/PZsQ8jQMPo — DSPORTS (@DSports) November 27, 2026

El juego entre Colombia y Serbia era de dos selecciones ya clasificadas a dieciseisavos de final, pero que definían el liderato del grupo.

A la par, Japón le propinó una verdadera paliza por 7-0 a Honduras. Los asiáticos se sacudieron luego de las dos derrotas que sufrieron en los partidos anteriores.

Tabla de posiciones final en el grupo L del Mundial sub-17: Colombia, segunda

Serbia queda como líder del grupo con nueve puntos en tres partidos jugados. Puntaje perfecto para los europeos, que se perfilan para ser uno de los destacados en las rondas de eliminación directa.

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Serbia 3 3 0 0 4 0 4 9 2 Colombia 3 2 0 1 4 2 2 6 3 Japón 3 1 0 2 8 3 5 3 4 Honduras 3 0 0 3 0 11 -11 0

La Selección Colombia sub-17 termina segunda del acumulado con seis puntos en tres partidos. Japón logra el tercer lugar, ostentando tres unidades, y Honduras cierra la zona sin poder sumar punto alguno.

¿Contra quién jugará Colombia en los dieciseisavos del Mundial Sub-17?

La tercera fecha de la fase de grupos, en el Mundial Sub-17, acabará sobre la 1:00 p.m. (horario colombiano). Aún faltan varios partidos por jugar en la cita orbital, por lo que habrá que esperar para conocer, con exactitud, el rival de La Tricolor en la siguiente ronda.

Sin embargo, sí hay una norma clara. El rival de la Selección Colombia, en los dieciseisavos de final del Mundial sub-17, será otro segundo de grupo, o uno de los líderes de alguna zona que tenga menor puntaje en la tabla general de rendimiento.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Masculina Sub 17 🆚 🇷🇸 🇨🇴 0-1 🇷🇸 #ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/MwhNC8IGc3 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 27, 2026

Más allá de la derrota de este viernes, la Selección Colombia Sub-17 sigue siendo firme candidata a destacar en el Mundial. Siendo campeona del Sudamericano, y dejando sensaciones positivas en la fase de grupos, los dirigidos por Fredy Hurtado esperan hacer borrón y cuenta nueva.