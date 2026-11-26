Para este fin de semana está previsto que se defina el campeón de la Copa Libertadores en su edición 2026.

El gigante de Brasil, Palmeiras, se mide contra otro histórico de Argentina como lo es Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Montevideo en Uruguay.

Será un duelo apasionante entre dos instituciones importantes de sus respectivos países.

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También se encuentran dos formas de ver el fútbol. El Verdão, por ejemplo, con su amplia capacidad económica, tiene una nómina de lujo en la que se encuentra el colombiano Jhon Arias.

Algo más modesto es el equipo pincharrata, que ronda a ronda ha ido construyendo su camino para llegar a soñar con la conquista del título continental.

Los argentinos cuentan en sus filas también con colombianos como lo son Edwuin Cetré y Miguel Monsalve.

Hora y canal para ver la final de Libertadores

Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata

Final de la Copa Libertadores 2026

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026

Sábado 28 de noviembre de 2026 Hora en Colombia: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Transmisión en Colombia: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Cabe señalar que, en caso de empate durante los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste la igualdad, el campeón se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal.

Camino a la final para Palmeiras y Estudiantes

Nada sencillo ha sido el trasegar de ambos finalistas a la instancia más importante de la actual Conmebol Libertadores.

El cuadro de Brasil después de la fase de grupos se cruzó en octavos con Cerro Porteño de Paraguay, en cuartos fue ante Liga de Quito y para lograr el paso a la gran final jugó con Fluminense.

En dos de las tres llaves, Palmeiras necesitó ir a la definición desde el punto penal para acceder a la siguiente ronda. Contra Liga ganó desde los once pasos, al igual que contra Flu.

Por su parte, Estudiantes solo necesitó de unos penales que fueron ante Flamengo en semifinales. Previamente, con Corinthians pasó con resultado global de 2-1 y contra la Universidad Católica goleó 4-1.

Técnicos ilusionados con pasar a la historia

Alexander Medina le regresó a Estudiantes el ADN copero para pelear cosas importantes en el continente. En caso de lograr el título, será el quinto para el cuadro de La Plata en Argentina.

“La mística que tiene este club no se compra en la farmacia, sino que se transmite durante el tiempo, durante las experiencias que ha vivido este club con la Copa Libertadores sobre todo”, declaró el DT.

¡Acá está el Pincha! ☝️ https://t.co/VmWVoNB3uV — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 26, 2026

Sacamos adelante los duelos importantes “con juego, con fútbol, con corazón”, resumió, orgulloso del carácter de un plantel que tiene al guardameta uruguayo Fernando Muslera y al delantero Guido Carrillo como sus mayores figuras.

Enfrente, Abel Ferreira, que espera llevar a la cuarta corona de Libertadores al club de São Paulo.

Eso sí, en caso de no poder tener nuevamente la corona, reflexionó que “el fútbol está enfermo. Si no ganas, eres débil. Si no quedas primero, no vales nada (…). Todos estamos obsesionados con el éxito”.

*Con información de AFP.