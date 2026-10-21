Palmeiras, con Jhon Arias como titular en la zona de ataque, alcanza una nueva final de la Copa Libertadores y se consolida como uno de los equipos más competitivos en Sudamérica. El volante chocoano de la Selección Colombia estuvo en la semifinal contra Fluminense, su exequipo y con el que ya ganó este torneo en el 2023.

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Todo se definió en los penaltis y ahí Palmeiras fue muy superior a Fluminense, que tuvo al defensa colombiano Julián Millán en la titular y Kevin Serna en el segundo tiempo. Flu ganó el partido de vuelta en Sao Paulo y empató 2-2 la serie, pero eso no fue suficiente.

Un gol de Hércules en el minuto 81 complicó un poco la situación y fue el empate 2-2 y el triunfo parcial de Flu en el Maracaná. Esto obligó a una tanda de penales en el estadio Nubank Parque y ahí fueron implacables los locales. Jhon Arias salió sustituido antes de los 90 minutos y no pudo gestionar su cobro.

En los cobros, Palmeiras definió con total seguridad y precisión, al igual que Fluminense, pero el cobro errado de Gustavo Nonato dejó el camino servido para que el ‘Verdao’ lograra asegurar su clasificación a la final d la Copa Libertadores. Este club deja su nombre como gran candidato al título y espera rival que saldrá del ganador Estudiantes vs. Flamengo.

Se define el rival de Palmeiras

Ahora, queda por saber el rival de Palmeiras. Cabe recordar que Flamengo consiguió el último boleto a las semifinales tras superar su serie ante Independiente del Valle de Ecuador, confirmando su presencia en una instancia que ya se ha convertido en habitual para uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

‘Mengao’ es gran candidato al título en la Copa Libertadores y empata 0-0 la serie con Estudiantes de La Plata, tras el duelo en el Estadio Único en Argentina. Río de Janeiro se alista para que este coloso de Sudamérica haga su acto de aparición y confirme su presencia en la final que se jugará el 28 de noviembre en el Centenario de Montevideo.

Flamengo vs. Estudiantes de La Plata