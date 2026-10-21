América da lección a Junior y Millonarios: trámite con Barranquilla y ya tiene rival en semifinales de Copa Betplay

América de Cali hizo lo que el Junior ni Millonarios pudieron: eliminar al Barranquilla FC de la Copa Betplay. Uno de los equipos con peor rendimiento en el torneo de la segunda división había dado la sorpresa en las fases anteriores de esta competición, tras dejar en el camino a su hermano mayor y al equipo bogotano, cuando ambos partían como favoritos.

Dayro Moreno le habla a Millonarios tras el empate y le dejó un mensaje a Falcao

Dardo para Lucas González por perder con Cúcuta: otro técnico lo calificó con diminutivo

Ya en los cuartos de final, su rival fue el América de Cali, en el estadio Romelio Martínez (local). El conjunto escarlata no solo se llevó la victoria, sino que goleó 4-0 con total autoridad. El dominio del equipo vallecaucano fue tal que el árbitro no concedió tiempo de reposición, y el gigante vallecaucano ratificó su clasificación entre los cuatro mejores de la competencia.

Cabe recordar que el América de Cali nunca ha ganado este torneo y ahora espera conquistar el título en 2026 por primera vez en su historia. Con goles de Omar Bertel, Edson Tortolero y doblete de Tomás Ángel, el club rojo se quedó con el triunfo en un espectacular show que lo ratifica como uno de los mejores del fútbol colombiano actualmente.

Yeison Guzmán (der.), botó un penal en el partido de los cuartos de final de la Copa Betplay para el América, que se midió al Barranquilla FC. Foto: Colprensa / Jairo Cassiani

Ahora, en las semifinales se enfrentará al Internacional de Bogotá, que llegó a esta instancia tras eliminar a Llaneros de Villavicencio. Será una serie de ida y vuelta para asegurar a un finalista, que comenzará en Bogotá y cerrará en el Pascual Guerrero de Cali. Seguramente, el club bogotano buscará ser local en El Campín.

Atlético Nacional, el primer clasificado

A primera hora de los cuartos de final, en el Atanasio Girardot de Medellín, ante algo más de 22.000 hinchas, Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizaron un buen juego y el club verdolaga fue el ganador.

Triunfo para instalarse en las semifinales en un torneo que domina a placer, pues en todas las finales a las que ha llegado ha ganado el título, para un total de ocho coronas y cero derrotas.

Inter Bogotá se alista para enfrentar al América

Inter de Bogotá se impuso por 4-1 en el partido de cuartos de final. Con goles de Ronaldo Julio, Facundo Boné, de penalti; Cristian Dájome, quien marcó con un remate desde 40 metros que podría ser considerado el gol del año en Colombia; y Johan Caballero, el joven club bogotano clasificó con autoridad y ahora está en semifinales.

Aún falta por disputarse el partido entre Once Caldas y Santa Fe, que definirá al rival de Atlético Nacional en las semifinales.