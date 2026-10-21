Atlético Nacional visitó el General Santander de Cúcuta y se fue derrotado por la mínima diferencia (1-0).

Para los dirigidos por Lucas González fue una caída sorpresiva donde contaron con James Rodríguez en el campo de juego. Aunque el experimentado estuviera, sus compañeros fallaron acciones manifiestas de gol, como una que tuvo Kevin Parra.

⚽😱 ¡DE NO CREER! Parra se perdió una gran oportunidad con Nacional. #LALIGAxWIN https://t.co/EStNiIAmqI — Win Sports (@WinSportsTV) October 21, 2026

Si bien no se dio el resultado esperado para los verdes, no hubo afectaciones de más de cara a su clasificación a las finales de la Liga BetPlay, que esperan confirmar en las próximas jornadas.

Para Cúcuta, el triunfo alcanzado fue sumamente importante. En la tabla del descenso lo ayuda y también lo llena de confianza para el remate del ‘todos contra todos’, donde aspira a mantenerse en el grupo de los ocho.

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González recibió dardo por la derrota

Tras la derrota de Atlético Nacional, surgieron múltiples opiniones. Una de ellas tuvo como blanco al DT Lucas González y provino de su colega Jonathan Risueño, quien pasó por el Deportivo Pasto en el FPC.

En su cuenta personal de X, Risueño arrancó celebrando lo hecho por su compatriota: “Qué buena victoria de Nicolás Chiesa hoy con el Cúcuta vs. Atlético Nacional del rolo Lucas”.

“Chiesa es un defensor nato, argentino, que ha estado en la sombra de grandes entrenadores y jugadores los últimos años y ahora en Colombia está sacando la garra para salvar al Cúcuta Deportivo del descenso. Gran trabajo de Chiesa. Un grande”, le felicitó.

“También valorar al que trajo a Chiesa a Cúcuta, que supo ver y acertar lo que necesitaba el equipo en ese momento. Fútbol colombiano”, destacó de la gestión que se hizo.

Al final de su comentario en redes le lanzó el dardo a González: “El tecniquillo tiene que soñar con los argentinos porque no les gana nunca”.

Lucas González no se alarma

En las estadísticas pospartido, que son revisables públicamente, se observa que Nacional fue el claro dominador a lo largo de todo el partido. El gol de Cúcuta vino de una jugada aislada, pero fue suficiente para el 1-0 final.

Justo por haber pasado por encima de su rival, aun sin conseguir el resultado, fue que González apuntó a que “si hay que perder, que sea así, yendo al frente”.

🎙️⚽ ¡LUCAS GONZÁLEZ HABLÓ TRAS LA DERROTA! Estas fueron las palabras del técnico de Atlético Nacional luego de caer ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. #DespiertaWIN https://t.co/mVE8IjzqFe — Win Sports (@WinSportsTV) October 21, 2026

“Estoy triste, porque es uno de los partidos donde menos nos han generado. Su expectativa de gol era muy baja y solo tuvieron un remate a portería, que es donde terminan marcando”, reflexionó sobre lo que fue el trámite de la derrota en Norte de Santander.

En busca de no hacer más grande ni grave la reciente caída, auguró que en la próxima fecha vs. Deportivo Pasto esperan recobrar el camino victorioso.

“Creamos ocasiones claras, pero no fueron suficientes para marcar. Hay que dejar esto acá, directo a concentrar y volver a jugar el jueves, pasar página rápido y sumar tres puntos en casa”, sentenció.