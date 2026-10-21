Hijo de Omar Pérez estaría listo para unirse a la Selección Colombia: “Será convocado”

Omar Pérez, ídolo histórico de Independiente Santa Fe, está a punto de ver los frutos de esa larga trayectoria que tuvo en el FPC. Su hijo, Franco Pérez, sería convocado para la Selección Colombia Sub-20, dirigida por César Torres.

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De acuerdo a Mariano Olsen, periodista de Win Sports, todo está listo para que el canterano de Boca Juniors empiece a escribir su propia historia con la Tricolor.

“Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, será convocado para el próximo microciclo de la Selección Colombia Sub-20. Nacido en Medellín, Franco (18) tiene también pasaporte argentino y firmó contrato con Boca Juniors hasta 2028″, informó Olsen.

Sus actuaciones en los torneos de divisiones menores en Argentina han sido deslumbrantes, razón por la cual lo consideran una de las mayores promesas del cuadro xeneize. Aprovechando que tiene nacionalidad colombiana por su lugar de nacimiento, la Selección habría tomado la decisión de convocarlo.

La próxima Copa del Mundo sub-20 será en 2027 y a Franco Pérez le daría la edad para representar al país en el campeonato sudamericano que define los cupos mundialistas. Ese sería el primer gran examen con la Tricolor, esperando que siga avanzando en el camino hacia su debut profesional con Boca.

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De hecho, en junio de este año firmó su primer contrato profesional con el club argentino. “El juvenil Franco Pérez, una de las grandes promesas de la cantera, estampó la firma y aseguró su futuro en la institución azul y oro”, anunció Boca Juniors en un comunicado oficial.

En la reserva del cuadro xeneize se desempeña en la posición de volante ofensivo y, más allá de sus cualidades técnicas, también destaca su altura de casi 1,90.

Omar Pérez le da su herencia a Colombia

Gracias a ese contrato por tres años con Boca Juniors, Franco Pérez podrá seguir los pasos de su padre, Omar Pérez, quien debutó con esos mismos colores en el fútbol argentino y luego se trasladó a Colombia para vestir las camisetas de Junior, Independiente Medellín y Santa Fe.

Aunque en los tres clubes tuvo grandes actuaciones, su carrera quedó marcada con el escudo del cuadro cardenal. En total ganó nueve títulos con Santa Fe y se convirtió en ídolo histórico al lado de Alfonso Cañón.

Omar se enamoró de Colombia y actualmente vive en el municipio de Chía (Cundinamarca), donde tiene un restaurante llamado Santiago del Estero y una escuela de formación deportiva bajo el nombre de OP10.

Aunque su acento argentino no ha cambiado con el paso de los años, el 10 tiene un gran cariño por la Selección Colombia y seguramente le hará ilusión que su hijo Franco vista los colores de la Tricolor.