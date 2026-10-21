Baja de última hora en el Bayern Múnich por calamidad familiar: “Pedimos que respeten su privacidad”

Joshua Kimmich, referente del Bayern Múnich, no estará disponible para el partido contra Arsenal por la tercera fecha de la Champions League. El volante alemán sufrió una calamidad familiar que le impide estar con el equipo para este duelo estelar en el Allianz Arena.

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“Debido a un fallecimiento en el círculo familiar más cercano, Joshua Kimmich no se encuentra hoy en el equipo para el partido contra el Arsenal de Londres. En nombre de la familia, pedimos que respeten su privacidad y su duelo, y que se abstenga de realizar más investigaciones y coberturas”, apuntó el comunicado oficial.

Se espera un minuto de silencio en la previa al compromiso que se disputará este miércoles, 21 de octubre, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). “En profunda solidaridad, todo el FC Bayern está al lado de Joshua Kimmich”, agregó el club.

Joshua Kimmich, referente del Bayern Múnich y Alemania Foto: Carina Johansen/NTB via AP

Reportan el fallecimiento de su padre

Kimmich ya se había perdido el entrenamiento del martes por asuntos personales que no habían sido revelados por el Bayern. En principio iba a regresar a la concentración en horas de la noche; sin embargo, la situación se salió de las manos.

Desde Alemania reportan el fallecimiento de su padre, Berthold Kimmich, quien murió de manera repentina con apenas 57 años de edad.

“Para el capitán de la selección alemana, la muerte de su padre supone una profunda pérdida personal. Berthold Kimmich, también conocido como Beppo en su ciudad natal, fue una de las personas más importantes en la vida de Joshua”, apuntó el diario BILD.

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Berthold fue la inspiración de Joshua Kimmich para convertirse en futbolista e incluso lo estuvo acompañando en junio de este año durante la disputa del Mundial 2026 en Estados Unidos.

De acuerdo a la prensa alemana, el fallecido era uno de los habituales invitados al palco del Allianz Arena y significaba mucho en la carrera de Kimmich. Su partida supone un duro golpe para quienes lo conocían dentro del camerino y para la institución, que le hará honores en el partido ante Arsenal.

Posible alineación del Bayern Múnich sin Kimmich

Ante la baja de Joshua Kimmich, el cuerpo técnico de Vincent Kompany tendrá que hacer modificaciones de última hora en el once titular.

Esta sería la alineación del Bayern vs. Arsenal en Champions League: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Tom Bischof, Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Ismael Saibari, Luis Díaz y Harry Kane.

Cabe recordar que para este partido son bajas por lesión el arquero Manuel Neuer y el volante Jamal Musiala. Sumado a eso, el francés Michael Olise no puede jugar por la tarjeta roja que recibió la semana pasada ante Viking FK en Noruega.