Juan Guillermo Cuadrado señaló las dos cosas que deben mejorar los árbitros en Colombia

Juan Guillermo Cuadrado terminó muy molesto con el árbitro José Fernando Bautista, juez central de Millonarios vs. Once Caldas, luego del penal que sancionó a favor del conjunto visitante por una falta de Stiven Vega sobre Michael Barrios al minuto 87.

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Cuadrado se acercó a hablar con el árbitro y el resultado fue una amonestación con tarjeta amarilla, lo que generó aún más molestia en el experimentado futbolista de 38 años.

Los reclamos de los jugadores de Millonarios no pudieron evitar que el penal fuera convertido por Dayro Moreno, tanto que decretó el empate en el marcador e impactó directamente en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

El cuadro albiazul sigue metido en zona de clasificación a cuadrangulares, pero solo le quedan tres partidos más para asegurar el tiquete. En este momento no está nada decidido, pues fuera de los ocho hay equipos empujando para entrar como Deportes Tolima, Once Caldas y Águilas Doradas.

Cuadrado habló en rueda de prensa

Tras un nuevo empate en condición de local, Juan Guillermo Cuadrado asistió a la rueda de prensa acompañado del técnico Alberto Gamero y habló de su percepción sobre el arbitraje colombiano.

“He visto que ha mejorado mucho y obviamente el VAR también ayuda, no hay que entrar en polémica por lo que pasó hoy. Tienen un margen para mejorar algunas situaciones, así como nosotros tenemos que mejorar”, expresó el de Necoclí.

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Cuadrado subrayó dos temas puntuales que podrían corregirse a futuro. “Deben mirar cómo ser más equitativos porque, para mí, en muchas situaciones hoy nos pitaban más faltas a nosotros que a ellos”, indicó.

En segunda instancia, apuntó al momento de hablar con los árbitros. “Muchas veces uno quiere hablar y con respeto también, pero no se ve como ese respeto a veces porque te hablan de una manera totalmente diferente”, dijo.

Cuadrado no quiso señalar el caso puntual del árbitro Bautista, quien dejó un balance de cinco tarjetas amarillas en El Campín y también recibió comentarios por el penal de Vega sobre Barrios.

Juan Guillermo Cuadrado en el partido ante Once Caldas por la fecha 13 de la Liga BetPlay Foto: Cristian Bayona

Analizó el empate

Además de tocar el tema arbitral, Juan Guillermo Cuadrado analizó el desempeño de Millonarios y las fortalezas de Once Caldas para haberse llevado un empate de Bogotá.

“Creo que trabajaron bien tácticamente, pero la idea de juego que está teniendo el equipo cada día va a venir evolucionando. Hay que seguir confiando y creyendo en el trabajo que estamos haciendo, por momentos jugamos muy bien con la pelota y generamos opciones pateando desde fuera del área”, declaró.

Cuadrado considera que a Millonarios le faltó contundencia “en el último pase” para haber concretado alguna otra ocasión. “Varias veces pudimos irnos mano a mano, pero nos faltó un poco”, agregó.