Tabla de posiciones de Liga BetPlay: derrota de Atlético Nacional y tropezón de Millonarios

Este martes, 20 de octubre de 2026, la Liga BetPlay tuvo continuidad con varios partidos. Los resultados tienen repercusión directa en la tabla de posiciones del torneo.

Tabla del descenso tras sorpresivo triunfo de Cúcuta ante Nacional: Jaguares y Chicó, atentos

La explicación de Lucas González a la dura derrota de Nacional con Cúcuta: dio la cara

Así quedaron los marcadores en las diferentes canchas del país:

Deportivo Pereira 2 - 0 Boyacá Chicó

La pesadilla del Chicó es real, y ve el descenso cada vez más cerca. Caso contrario, Pereira respira tras la salida de Arturo Reyes y espera salir de la dura crisis deportiva.

Fecha 15 🏆 Liga Betplay Dimayor 2026 - II 💪¡Victoria Matecaña! Deportivo Pereira 2️⃣ Boyacá Chicó 0️⃣ https://t.co/EVKkOIOGyK — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) October 20, 2026

Internacional de Bogotá 2 - 1 Fortaleza

Los equipos bogotanos dejaron espectáculo en Techo, pero el duelo fue para Internacional de Bogotá, que pelea también por salir de la parte baja de la tabla del descenso.

Fortaleza e Internacional de Bogotá tuvieron ruedo en Techo. Foto: Colprensa

Cúcuta Deportivo 1 - 0 Atlético Nacional

La sorpresa de la jornada, sin lugar a dudas. Cúcuta, que también busca salir del fondo, y lo está logrando con su buena racha, venció en casa a uno de los favoritos a ser campeón este semestre.

Imagen del triunfo 1-0 de Cúcuta sobre Atlético Nacional. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Millonarios 1 - 1 Once Caldas

En El Campín, Millonarios se quedaba con el triunfo, pero se lo empataron sobre el cierre. Dayro Moreno apagó la fiesta azul con un penal, y Once sigue en crecimiento.

Empate de Millonarios ante Once Caldas en El Campín. Foto: Colprensa

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Cúcuta se metió a los ocho

América de Cali es líder de la Liga BetPlay con 28 puntos en 14 juegos. La mecha se consolida en la cima.

Atlético Nacional es segundo con 26 unidades en 13 partidos jugados, mientras que el top 3 lo cierra Deportivo Cali con las mismas unidades del verde de Antioquia.

Millonarios, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Cúcuta Deportivo cierran el grupo de los ocho parciales, que estarían clasificando a las semifinales del torneo.

Fuera de los ocho asoman equipos como Once Caldas y Deportes Tolima, que se complican, pero aún tienen chances de entrar al selecto grupo de los ocho clasificados parciales.

Los tres coleros de la tabla de posiciones son Fortaleza, Jaguares de Córdoba y Deportivo Pasto.