‘MasterChef Celebrity’: la “venganza” de los participantes contra Sebastián Vega que sorprendió a los chefs

El ambiente en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia sigue generando momentos de alta atención entre la audiencia y los competidores.

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En el mas reciente capítulo, el actor Sebastián Vega se convirtió en el centro de la jornada luego de obtener el ansiado pin de inmunidad, un beneficio que le asegura su permanencia en el ciclo actual y lo libra del reto de eliminación.

Sin embargo, su triunfo estuvo acompañado de una particular reacción colectiva por parte de sus compañeros.

De acuerdo con la emisión del episodio, la victoria de Vega se dio tras presentar ante el jurado un postre de limón que obtuvo comentarios favorables por parte de los chefs, quienes destacaron aspectos como la presentación y el equilibrio de los sabores.

Con esta preparación, el actor garantizó su salvación, un logro de gran valor estratégico dentro del formato.

El triunfo del participante no estuvo exento de comentarios dentro del grupo. Sebastián Vega forma parte de los concursantes que regresaron a la competencia tras haber sido eliminados anteriormente.

Esta condición ha generado diversas opiniones entre los demás famosos, quienes continúan en el formato de manera ininterrumpida.

Ante la obtención del beneficio de inmunidad, los demás concursantes organizaron una escena a modo de “represalia” simbólica y en tono festivo.

Los participantes amarraron momentáneamente a Vega y le retiraron el pin de inmunidad. Según declaraciones entregadas por la actriz Marcela Carvajal durante las entrevistas individuales del programa, la acción buscó “liberar la tensión” acumulada entre los integrantes de la cocina, varios de los cuales consideraban que el beneficio podía haber quedado en manos de quienes no han salido de la competencia.

El momento requirió la intervención de Claudia Bahamón, y de los jurados, quienes colaboraron para desatar al actor y retirar la mordaza que le habían colocado.

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Una vez liberado, Vega se dirigió a recuperar el distintivo de inmunidad, el cual se encontraba temporalmente en poder del actor Emmanuel Restrepo.

Posteriormente, en sus declaraciones para el formato, Sebastián Vega relató con humor cómo vivió el instante y señaló al extenista Robert Farah como uno de los participantes que lideró la broma. “Yo solo me acuerdo que estaba orinando”, comentó el actor entre risas al recordar el inicio del hecho.