“Cerrando un ciclo maravilloso”: otra reconocida periodista de Noticias Caracol le dice adiós al canal tras 10 años

La periodista y presentadora María Camila Roa confirmó este 20 de octubre su salida de Caracol Televisión tras una década de vinculación profesional con el canal.

“Hace un par de meses fui diagnosticada”: presentadora de ‘Buen Día Colombia’ reveló que tuvo cáncer mientras estaba al aire

La comunicadora, ampliamente reconocida por su trabajo en la emisión del mediodía y en el cubrimiento de la fuente política, hizo pública su partida mediante un mensaje compartido en redes sociales, en el que agradeció la experiencia acumulada durante estos años.

A través de sus redes sociales, María Camila Roa publicó una serie de fotografías correspondientes a una reunión con allegados y colegas de la redacción, en la cual festejó tanto sus diez años en el canal como la conclusión de esta etapa en su carrera.

En la publicación, la periodista escribió: “Una celebración/despedida especial. Cumplí 10 años en Caracol Televisión y los celebro cerrando un ciclo maravilloso y dándole la bienvenida a lo que viene con las personas que me han acompañado en cada paso. Me siento tan afortunada; mi corazón desborda de gratitud. Han sido 10 años maravillosos”.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Compañeros del gremio, miembros del equipo técnico y seguidores de su trabajo expresaron mensajes de agradecimiento hacia su desempeño profesional, destacando su rigurosidad en las transmisiones en directo y su presencia en pantalla.

A lo largo de diez años en Caracol Televisión, María Camila Roa consolidó su trayectoria pasando por diversos roles informativos. Inicialmente enfocada en la reportería de campo, la comunicadora asumió responsabilidades de alta visibilidad, especialmente en el cubrimiento de la actualidad política del país.

Durante este periodo, realizó informes sobre el trabajo legislativo en el Congreso de la República, cubrimientos en la Casa de Nariño y seguimiento a jornadas electorales clave.

Con el tiempo, su perfil periodístico la llevó a integrarse al equipo de presentadores de Noticias Caracol, asumiendo la conducción de la emisión del mediodía.

En dicho espacio, Roa combinó la presentación en estudio con el análisis de informaciones de última hora, convirtiéndose en una figura habitual para la audiencia del noticiero.

La salida de María Camila Roa se suma a otros movimientos recientes dentro del grupo de comunicadores de Noticias Caracol.

En meses pasados, el informativo registró la partida de otras figuras representativas de su nómina, entre ellas la periodista Daniela Pachón, quien también concluyó una etapa de varios años al frente de distintas emisiones del canal.

“Él quería seguir casado, pero yo no”: María Elvira Samper se sincera sobre su divorcio de ‘Yo, José Gabriel’

Hasta la fecha, la periodista no ha entregado detalles específicos sobre cuáles serán sus próximos pasos en el ámbito laboral.

En su pronunciamiento público, Roa se limitó a señalar que le da “la bienvenida a lo que viene”, sin especificar si continuará en los medios masivos o si incursionará en otros sectores. Por el momento se desconoce el rumbo que tomará su carrera.