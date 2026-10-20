Confirman primera salida en Millonarios: atacante tendrá otro equipo en 2027

Millonarios sigue con su atención plena en la Liga BetPlay 2026-II. Sin embargo, parece que el elenco embajador piensa en las salidas y llegadas para 2027, y un nombre no seguiría en el equipo capitalino.

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Según el periodista Alexis Rodríguez, Julián Angulo no seguirá con Millonarios para 2027. El atacante de 24 años está en préstamo con el cuadro embajador, y debería volver al equipo dueño de sus derechos: Deportivo Independiente Medellín.

El préstamo de Angulo en Millonarios va hasta diciembre de 2026. Sin embargo, el contrato del joven jugador, con Medellín, está pactado hasta diciembre de 2027. Por tanto, el cuadro poderoso podría buscarle un lugar en su nómina, o encontrarle otro equipo para que continúe allí su carrera deportiva.

“Millonarios no haría uso de la opción de compra y en enero volverá al DIM”, fue la información de Alexis Rodríguez en su cuenta de X.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia JULIAN ÁNGULO Millonarios no haría uso de la opción de compra y en enero volverá al DIM LUIS MIGUEL ÁNGULO Se terminó préstamo en Peñarol 🇺🇾 y regresa en 2027 a Talleres 🇦🇷 JHON MONTAÑO DIM trabaja en su compra (Lommel 🇧🇪) https://t.co/Z1dCwWDdOc — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 20, 2026

¿Quién es Julián Angulo? La primera baja de Millonarios para 2027

Julián Angulo se desempeña como delantero o extremo derecho. Nació el 14 de mayo de 2002 en Magüí Payán (Nariño). Mide 1.83 metros de estatura y su pierna hábil es la derecha.

Con 24 años, la trayectoria de Julián Angulo ha sido 100 % en Colombia. Ha jugado con Real Santander, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín, Llaneros y Millonarios.

Según la última actualización de Transfermarkt, en junio de 2026, Julián Angulo alcanzó un valor de 500 mil euros en el mercado. Sin embargo, el más alto de su carrera data de diciembre de 2025, cuando le colocaron 600 mil euros como precio.

Lista de jugadores que acaban contrato con Millonarios en 2026

En diciembre de 2026, los siguientes jugadores de Millonarios acaban su contrato con la institución:

Rodrigo Contreras Leonai Stiven Vega Julián Angulo Sergio Mosquera Danovis Banguero Santiago Giordana Carlos Darwin Quintero David Mackalister Silva

David Mackalister Silva, uno de los que acaba contrato con Millonarios en 2026. Foto: Colprensa

De esos nueve, se desconoce cuántos renovarían su vínculo con la institución bogotana de cara a la temporada 2027.