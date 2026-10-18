Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la sorpresa que hubo en el Medellín vs. Once Caldas

La decimoquinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II arrancó con una jornada sabatina cargada de efectividad goleadora y movimientos estratégicos en la tabla de posiciones.

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Tanto Atlético Nacional como Millonarios cumplieron con creces en sus respectivas presentaciones con abultadas victorias 4-1, mientras que Once Caldas dio la sorpresa en la capital antioqueña al derrotar al Deportivo Independiente Medellín, apretando la lucha por los cupos a los cuadrangulares finales.

Tabla de posiciones

Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional

En el primer turno disputado en el Estadio La Independencia de Tunja, Atlético Nacional firmó una sólida actuación tras superar 1-4 a Boyacá Chicó. Pese a que el director técnico Lucas González optó por darle descanso a varios referentes de la plantilla titular —entre ellos el mediocampista James Rodríguez—, el conjunto verdolaga exhibió la contundencia de sus canteranos. Las anotaciones del triunfo fueron obra de Emmanuel Benítez, Edwin Cardona y un doblete del atacante Andrés Sarmiento.

¡DOBLETE DE ANDRÉS SARMIENTO Y @nacionaloficial GANA Y GOLEA 4-1 A BOYACÁ CHICÓ! #LALIGAxWIN 🟢⚽🔥🏆 https://t.co/iX3MwTgeBK — Win Sports (@WinSportsTV) October 17, 2026

En la rueda de prensa posterior al compromiso, González elogió el desempeño de los jóvenes talentos y justificó las rotaciones en el plantel de cara a un apretado calendario que contempla tres partidos en menos de una semana. “La sensación principal es que estoy muy contento y muy orgulloso de los chicos (...) tenemos la mejor cantera del país y hay que aprovecharla”, sostuvo el estratega bogotano.

Con este resultado, el verde paisa escaló a la segunda casilla del campeonato y amenaza el liderato de América de Cali, teniendo aún un compromiso pendiente frente a Independiente Santa Fe.

Millonarios 4-1 Jaguares

Por su parte, Millonarios reencontró el camino del triunfo en su regreso al Estadio Nemesio Camacho El Campín tras derrotar 4-1 a Jaguares de Córdoba.

El extremo Andrés Estupiñán se erigió como la gran figura del encuentro al reportarse con doblete, acompañado por los tantos de Leonardo Castro y Daniel Ruiz. El descuento del cuadro visitante llegó a través de una ejecución de tiro libre de Cristian ‘Jopito’ Álvarez.

¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE CRISTIÁN 'JOPITO ÁLVAREZ! @JaguaresdeCord marca el 2-1 en el cierre del primer tiempo. #LALIGAxWIN🔥⚽ https://t.co/z30jI5q5LX — Win Sports (@WinSportsTV) October 17, 2026

Más allá del ámbito deportivo, la jornada sirvió para poner a prueba el estado de la gramilla de El Campín tras 23 días de reacondicionamiento integral luego de los debates entre la Alcaldía de Bogotá, el IDRD y la empresa Sencia.

Con este triunfo que corta una racha de tres empates consecutivos, el embajador se afianza dentro del grupo de los ocho mejores y enfoca su atención en el duelo de este miércoles 20 de octubre a las 8:30 p. m. contra Once Caldas.

DIM 0-2 Once Caldas

Finalmente, la jornada sabatina cerró con sorpresa en el Estadio Atanasio Girardot, donde Once Caldas se impuso 0-2 ante el Deportivo Independiente Medellín gracias a las anotaciones de Jafry Zapata y Michael Barrios.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO GOL DE @oncecaldas EN UNA CONTRA LETAL! Michael Barrios anota el 2-0 del 'Albo' ante Medellín. #LALIGAxWIN 🔥⚽ https://t.co/DknOCwhGsz — Win Sports (@WinSportsTV) October 18, 2026

La derrota agudizó la racha adversa del poderoso de la montaña bajo las órdenes de Amaranto Perea, escuadra que de todos modos permanece en la sexta casilla de la tabla con 23 unidades.

El triunfo representó un respiro de vital importancia para el ‘Blanco Blanco’ de Manizales en su intento por ingresar a los cuadrangulares. Ubicado en la novena casilla del torneo, el equipo suma argumentos futbolísticos para dejar atrás la reciente salida del técnico Hernán Darío Herrera y se proyecta con optimismo para su crucial visita a la capital del país a mitad de semana.