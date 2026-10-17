La crítica de Jorge Luis Pinto que retumba en Atlético Nacional: “Y me siento con Lucas y le explico”

Uno de los aspectos más criticados al Atlético Nacional de Lucas González es la parte defensiva. El cuadro verdolaga recibe varios goles, y algunos expertos señalan conceptos que estarían flojos en el equipo de Antioquia.

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Jorge Luis Pinto, uno de los entrenadores más reconocidos de Colombia en los últimos años, fue uno de los que se animó a cuestionar el desempeño defensivo de Nacional.

En charla con el podcast Agradable y Claro, del periodista Rafael Villegas, Pinto analizó el factor defensa en Nacional, tomando en cuenta que, por varios aspectos, es uno de los equipo más mediáticos en Colombia en los últimos meses.

Parte de la nómina de Atlético Nacional para el segundo semestre de 2026. Foto: David Jaramillo

Pinto: “Explíqueme lo que maneja Nacional defensivamente”

Jorge Luis estaba hablando sobre la táctica en el Fútbol Profesional Colombiano. Mencionó al América de David González, y al Once Caldas que dirigía Hernán El Arriero Herrera.

En ese punto, mencionó a Atlético Nacional. Fue allí donde cuestionó las formas del técnico Lucas González, en cuanto a la parte defensiva, y sus palabras retumban en la hinchada del verde de Antioquia.

“Voy a decir una verdad dura, y si me toca defenderla la defiendo: explíqueme lo que maneja Atlético Nacional tácticamente, defensivamente. Nada, y me siento con el profesor Lucas y le explico”, arrancó afirmando Pinto.

“Al equipo que más he seguido es a Atlético Nacional, y es el que dicen ‘que no sé qué, que tal, que la cosa...’, ¿y? Usted lo ve, y yo también lo veo”, añadió.

Con 73 años, y una destacada carrera como entrenador de clubes y selecciones, Jorge Luis Pinto actualmente analiza el fútbol en videos personales o en entrevistas.

Para el Mundial 2026 entregó opiniones sobre la Selección Colombia y otros equipos. Además, últimamente también ha dado su postura sobre cuáles jugadores deberían integrar el renovado plantel Tricolor.

Jorge Luis Pinto no dirige desde marzo de 2025, cuando salió de su cargo como entrenador del Unión Magdalena, equipo al que logró ascender a la primera división en 2024.