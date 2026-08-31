Lista de candidatos para reemplazar a Alfredo Arias en Junior: ya se conocieron dos nombres

Con Alfredo Arias en la rampa de salida tras el empate frente a Santa Fe, la dirigencia del Junior de Barranquilla está analizando candidatos para asumir la dirección técnica hasta el final del año.

Luego de conocerse que Antonio Char habría decidido cambiar de entrenador por malos resultados, han saltado algunos nombres de peso en la historia del fútbol profesional colombiano (FPC).

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Según la información de Diario Deportes, estos son los dos principales candidatos:

Julio Comesaña , entrenador uruguayo de 78 años.

, entrenador uruguayo de 78 años. Jorge Luis Pinto, entrenador colombiano de 73 años.

Comesaña se encuentra retirado desde ese último ciclo con Junior en 2022, mientras que Pinto dirigió a Unión Magdalena a principios de 2025 y lleva más de un año sin ejercer su profesión.

La dirigencia de Junior no ha dado la última palabra sobre el nuevo DT; sin embargo, se espera que la decisión se tome lo antes posible para encarrilar la clasificación a los cuadrangulares. Al cuadro tiburón le quedan 14 partidos por disputar en el campeonato, de los cuales debería ganar por lo menos nueve para mantener vivas sus esperanzas.

El entrenador que llegue a tomar las riendas tiene un buen grupo de jugadores para trabajar, entre ellos Luis Fernando Muriel, Mauro Silveira, Juan David Ríos y Teófilo Gutiérrez.

Plantilla del Junior de Barranquilla para el segundo semestre de 2026. Foto: Colprensa

La respuesta de Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto ya está enterado del interés por parte de Junior. En conversación con 100 % Tiburón, manifestó que está abierto a escuchar ofertas y analizar la posibilidad de volver a dirigir en la Liga BetPlay tras más de un año inactivo.

“Estoy mirando la posibilidad”, respondió en una conversación privada con el periodista y narrador Osvaldo Ruíz Madachi.

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Pinto es uno de los entrenadores con más trayectoria en el FPC. Bajo sus órdenes ha tenido a clubes grandes del país como Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

El estratega santandereano también ha vestido los colores del Junior, pero sus dos ciclos previos han sido fugaces. Esta sería la oportunidad de armar un proyecto a largo plazo y tomar revancha de lo que pasó a principios de este siglo cuando estuvo en el banquillo rojiblanco.

Así va Junior este semestre: posición y resultados

La tarea de tomar al Junior de Barranquilla no es nada fácil. Este semestre ya quedaron eliminados de la Copa BetPlay a manos de Barranquilla FC y la situación en la liga local no es la mejor.

Ahora mismo marchan en la casilla 17.ª de la Liga BetPlay con dos puntos de 15 posibles. Estos han sido los resultados: