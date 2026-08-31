Nairo Quintana le mandó mensaje a Enric Mas: esto dijo sobre su liderato en la Vuelta a España

Enric Mas (Movistar Team) terminó la primera semana como líder de la Vuelta a España 2026. El abandono de Tadej Pogačar le dejó servida la camiseta roja, esa misma que lució para conseguir una espectacular victoria en el Alto de Aitana.

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El ciclista español tiene 1 minuto y 18 segundos de diferencia sobre Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) en la clasificación general. La tarea es extender esa ventaja antes de la contrarreloj individual de Jerez, donde el esloveno parte como favorito para ganar ante la ausencia de Pogačar.

Lo cierto es que toda España está volcada en apoyar a Enric Mas, quien tiene la gran oportunidad de romper una sequía de 12 años sin títulos de un corredor local. El último español en quedarse con la camiseta roja fue Alberto Contador, en 2014, venciendo a Chris Froome y Alejandro Valverde en la clasificación general.

La reacción de Nairo Quintana

Entre todos los mensajes que ha recibido Enric Mas tras su victoria en Aitana, uno de los que más resaltó fue el de Nairo Quintana. Aunque el colombiano se quedó afuera de la nómina para la Vuelta a España, está viviendo como un hincha más los logros del Movistar.

“Aitana, territorio del Movistar Team. Felicitaciones, Enric Mas”, escribió Nairo en su cuenta oficial de Instagram.

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El corredor boyacense recordó que fue en ese mismo lugar donde sentenció la Vuelta a España 2016, dejando regado a Froome y coronándose como campeón virtual a falta de la última etapa en Madrid.

Nairo Quintana espera que Enric Mas pueda sostener ese liderato durante las próximas dos semanas, pues sería un golpe de opinión para el Movistar y le permitiría volver a ser considerado como uno de los mejores equipos del pelotón internacional. Además, ayudaría a escapar de la parte baja del ranking de la UCI.

El mensaje de Nairo Quintana a Enric Mas Foto: @nairoquincoficial

Este lunes es día de descanso en la Vuelta a España y la acción regresará el martes con la décima fracción. Será un recorrido de 184 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra con tres puertos de montaña categorizados.

En términos generales, no debería haber grandes cambios en la clasificación general, aunque después de lo visto con Pogačar, los ciclistas deben estar atentos al camino para evitar caídas o contratiempos mecánicos.

Así está la clasificación general

1. Enric Mas (Movistar Team) - 28:34:03

2. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 1′18″

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 1′39″

4. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 2′20″

5. Richard Carapaz (EF Education), a 3′26″

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 3′55″

7. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 4′09″

8. Harold Tejada (XDS Astana), a 4′39″

9. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM), a 7′33″

10. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), a 8′05″

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17. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 16′54″

27. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 41′12″

119. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 1:39′47″

151. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 1:57′44″.