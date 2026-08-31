Gustavo Puerta firma hasta 2030 con su nuevo club: lo compró y se confirmó dónde jugará

Al final se destrabó la novela de Gustavo Puerta y su nuevo club en Europa. Quien fuese sensación con la Selección Colombia en el pasado Mundial 2026, ahora será jugador del Nottingham Forest, pero por una temporada irá cedido al Olympiacos de Grecia.

Evangelos Marinakis, empresario griego que se obsesionó con comprar al volante colombiano, pagó la cláusula al Racing de Santander para sacarlo de España.

Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia de mayores. Foto: FCF

Fue una negociación que se aceleró en los últimos días y terminó por concluirse este lunes, 31 de agosto, justo antes de que se cerrara el mercado de pases de los países involucrados en el negocio.

Para Puerta será un contrato hasta 2030 con los ingleses, pero inicialmente no lo ligará de inmediato con la Premier League en la que juega Nottingham. Hará escala en Grecia para jugar con uno de los clubes más importantes de dicho país.

Papá de Gustavo Puerta reveló los tres posibles destinos de su hijo: sacó la lista de ofertas

Oficial: Daniel Muñoz fue presentado en su nuevo equipo y firmó contrato por tres años

Dicho movimiento no era lo esperado para el mediocampista surgido en Bogotá FC, pero también hay que tener en cuenta que su paso por Grecia no es definitivo. Una vez logre continuidad, allí puede que vaya al club que lo compró en sí y rinda en la élite del fútbol de Inglaterra.

Julián Capera, periodista de Caracol Televisión, fue quien avisó de la transacción que está por cerrarse para Puerta.

“Principio de acuerdo para que Gustavo Puerta sea nuevo jugador del Nottingham Forest y vaya cedido durante una temporada a Olympiacos. Firmará con el equipo inglés hasta junio de 2030″, informó.

Otro que también lo comunicó fue Felipe Sierra: “Acuerdo verbal alcanzado para que Gustavo Puerta (23) sea nuevo jugador del grupo de Evangelos Marinakis pagando la cláusula de rescisión”.

“El colombiano firmará con Nottingham Forest y estará esta temporada en Olympiacos para disputar la Europa League”, completó.

Evangelos Marinakis se obsesionó y lo logró

En días pasados, Evangelos Marinakis, dueño del Olympiacos, había aseverado que la propuesta a Puerta y Racing de Santander estuvo en su mesa, pero que no logró el objetivo trazado.

“Pagamos la cláusula de rescisión de Gustavo Puerta, de 16 millones de euros, y no viene”, señaló a un medio en dicho momento.

Evangelos Marinakis, dueño del Nottingham Forest y Olympiacos. Foto: AFP

Adicional a eso, habló del supuesto deseo futbolístico que tenía el mediocentro colombiano: “Quiere ir al Benfica. ¿Qué más podemos hacer?“, reveló.

Al parecer, la insistencia del dirigente por contar con el cafetero en el club, el cual es el más alto mando, hizo que lograse convencerlo de unirse a los de El Piero.

Adicionalmente, que uno de los motivos que podría ser más atractivo para Puerta es que los griegos jugarán esta temporada la Europa League, la segunda competencia de mayor importancia a nivel de clubes en el Viejo Continente.

Después del sorteo que se realizó el pasado viernes en Mónaco, la suerte determinó que los rojiblancos tuvieran el difícil reto de medirse al AC Milan de Italia y Olympique de Marsella de Francia como los contrincantes de mayor peso en la fase de liga 2026/2027.

Rivales de Olympiacos en la UEL:

Como local:

AC Milan

Sparta Praga

Jagiellonia Białystok

Hoffenheim

Como visitante: