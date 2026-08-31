Bradley Barcola se despide del PSG: firmó con su nuevo equipo por 145 millones de dólares

Un año después de haber vendido a Luis Díaz al Bayern Múnich, la dirigencia de Liverpool todavía sigue invirtiendo dinero para ocupar la posición de extremo izquierdo.

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Este lunes, 31 de agosto, anunciaron oficialmente el fichaje de Bradley Barcola, delantero francés procedente del París Saint-Germain. El negocio entre clubes se firmó por 145 millones de dólares, cifra que lo convierte en el fichaje más caro de esta temporada en la Premier League.

Además, el acuerdo incluye 20 millones de dólares en variables que podrían incrementar el valor final del fichaje. Liverpool espera que la llegada de Barcola le ayude a recuperar el rótulo de candidato al título del fútbol inglés.

Liverpool ya pagó el pasado verano unos 170 millones de dólares al Newcastle por el delantero sueco Alexander Isak, además de otros 135,5 millones por el alemán Florian Wirtz, por lo que el fichaje de Barcola es la tercera operación de los Reds que supera los 100 millones de libras (135 millones de dólares) en apenas un año.

La venta de Barcola es también la mayor de un equipo francés a un club extranjero y supone un refuerzo de lujo para el equipo ahora entrenado por el español Andoni Iraola, que ha arrancado la temporada con dos empates en la Premier League.

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¿Quién es Bradley Barcola? Carrera y datos

El extremo de 23 años abandona el PSG luego de tres temporadas en las que ha anotado 39 goles y repartido 37 asistencias para conquistar 13 trofeos, entre ellos el bicampeonato de la Champions League.

Faltando dos años para terminar su contrato en la capital francesa, Barcola ha optado por un nuevo desafío en Inglaterra con el Liverpool, campeón de la Premier League en 2025, pero en plena reconstrucción tras una temporada decepcionante.

Sin el extremo egipcio Mohamed Salah, que se despidió de Anfield este verano, los reds arrancaron la temporada con empate 2-2 en Newcastle y repitieron marcador el sábado en Anfield contra el Nottingham Forest.

Bradley Barcola ya pisó el terreno de Anfield, su nueva casa Foto: LFC

Barcola llegó a París en 2023, procedente del Lyon, su club formador, por un pago estimado en 50 millones de euros.

Jugador rápido y buen regateador, su punto a mejorar es la toma de decisiones en la última acción. Pese a ello logró hacerse un hueco en la plantilla del PSG, luchando por el puesto con Désiré Doué.

Su precio ha aumentado considerablemente este verano gracias a su gran presentación en el Mundial 2026 con Francia. Barcola aportó tres goles en el camino de los Bleus, que se frenó en semifinales contra España.

“Es un gran orgullo poder jugar para el Liverpool, estoy muy feliz”, declaró Barcola a los medios oficiales del club. “Quiero conseguir grandes cosas, la primera de ellas la Premier League, uno de mis mayores sueños cuando era niño”, agregó.

*Con información de la AFP.