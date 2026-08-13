Confirmado el nuevo equipo de Ferran Torres: sale del Barcelona por 50 millones de euros

Ferran Torres, héroe de España en la final del Mundial 2026, ha concretado su salida del Barcelona. En las próximas horas será presentado como nuevo jugador del París Saint-Germain, equipo que acaba de coronarse campeón de la Supercopa de Europa.

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El delantero español se había ausentado de los últimos dos entrenamientos del Barça, esperando el visto bueno para viajar a Francia y firmar su contrato.

Después de varios días de negociación, ambas partes han quedado satisfechas con las condiciones económicas del acuerdo y han seguido adelante con la revisión médica.

“Acuerdo confirmado para el héroe de la final del Mundial mientras el Barça recibe una cantidad de € 50m del PSG. Ferran solo quería el París y el acuerdo se ha cerrado tras estar en las etapas finales durante varios días. Todo hecho”, informó el periodista Fabrizio Romano.

Ferran Torres era el llamado a reemplazar a Robert Lewandowski; sin embargo, el chip le cambió cuando vio poco interés del Barcelona en renovar su contrato.

Ferran Torres al PSG: paso a paso del fichaje

El fichaje de Ferran Torres al París Saint-Germain se empezó a forjar antes de que España fuera campeona del mundo con un gol suyo ante Argentina. Barcelona ya sabía que algo estaba mal desde su convocatoria a la selección, cuando empezaron a escucharse rumores de que su capítulo como delantero azulgrana estaba agonizando.

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A diferencia de otros jugadores, Ferran respetó el contrato que tenía con el Barça y solo habló de su futuro hasta después del último partido.

Mientras el resto de sus compañeros de selección estaban disfrutando de unas merecidas vacaciones, Ferran se quedó en Estados Unidos y habló con la prensa de ese país sobre el siguiente paso que esperaba dar.

“Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe”, declaró a la NBC. “Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé”, apuntó.

La dirigencia del conjunto azulgrana le puso sobre la mesa unas condiciones que lo convencieron de renovar, lo que abrió el espectro para varios clubes interesados en ficharlo tras ese épico golazo en la final ante Argentina.

Ferran Torres enfrentó al PSG en la Champions League durante la temporada 2024-2025. Foto: AFP

Pero hubo una opción que le deslumbró la mirada sobre las otras: el París Saint-Germain. Además de ser el equipo ganador de los últimos dos títulos de Champions League, en el PSG también se encontrará con Luis Enrique, técnico que siempre le dio la confianza en España.

De hecho, Ferran Torres tuvo de suegro a Luis Enrique hasta mediados de 2023 y eso no impidió que tuvieran una excelente relación dentro del camerino. El conjunto parisino llevaba varios meses buscando un delantero que se ajustara al proyecto y pudo encontrarlo a cambio de 50 millones de euros.

Ferran es esperado en las próximas horas en París para realizar la revisión médica y ser presentado como el flamante fichaje para la temporada que está por empezar.